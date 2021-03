Wechsel nach Winterthur – Bülach verliert den Leiter Soziales und Gesundheit Daniel Knöpfli verlässt Bülach nach über 20 Jahren für eine neue Herausforderung. Die Stadt bedauert den Weggang einer Persönlichkeit, die viele wegweisende Projekte realisiert habe. Daniela Schenker

Daniel Knöpfli zieht es nach Winterthur. Foto: Francisco Carrascosa (Archiv)

In einem halben Jahr wird der heutige Leiter Soziales und Gesundheit die Stadt Bülach in Richtung Winterthur verlassen. 20 Jahre war er im Unterländer Bezirkshauptort tätig. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten Sozialberatung, Sozialversicherungen, Berufsbeistandschaften, Arbeitsintegration, Flüchtlings- und Asylkoordination, Alter, Familie und Jugend, Gesundheit, Integration sowie die Kesb. «In diesem reichhaltigen Portefeuille realisierte er zahlreiche wegweisende Projekte», schreibt der Bülacher Stadtrat. Als Beispiele nennt er unter anderem den Aufbau von Kesb und Berufsbeistandschaft, die Privatisierung der städtischen Krippen, die Realisierung der Arbeitsintegration. Auch der Bau und Betrieb des neuen Flüchtlings- und Asylzentrums Müliweg zähle zu den Verdiensten von Knöpfli, so der Stadtrat. Bevor Knöpfli zwölf Jahre die heutige Funktion als Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit innehatte, war er mehrere Jahre als Leiter der Arbeitsintegration (Reissverschluss) für Bülach tätig. Der 48-jährige Knöpfli ist Co-Präsident der Sozialkonferenz Kanton Zürich.

«Ausserordentliches Bedauern»

Die von Knöpfli geleitete Abteilung erbringt heute mit rund 100 Mitarbeitenden Leistungen für 80’000 bis 90’000 Einwohnerinnen und Einwohner im Unterland. Bei seinem neuen Arbeitgeber, der Stadt Winterthur, wird er ab 1. Oktober Leiter des Bereichs Soziale Dienste mit 380 Mitarbeitenden. Er untersteht in dieser Aufgabe direkt Stadtrat Nicolas Galladé. Sein Vorgänger, Dieter P. Wirth, hat die Stadtverwaltung Winterthur im letzten Jahr verlassen.

In seiner Medienmitteilung bedauert der Bülacher Stadtrat Knöpflis Abgang ausserordentlich. Der Leiter Soziales gehörte der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung an.