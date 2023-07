«Angebot unbefriedigend» – Stadt Bülach verzichtet auf neue SBB-Spartageskarte Der Stadtrat von Bülach hat beschlossen, künftig keine SBB-Tageskarten für die Bevölkerung mehr anzubieten.

Ende Januar 2024 werden die SBB die «Tageskarte Gemeinde» einstellen. Der Bülacher Stadtrat hat beschlossen, auf den Verkauf des Nachfolgeprodukts «Spartageskarte Gemeinde» zu verzichten, wie es in einer Mitteilung heisst. Dadurch falle ein von der Bülacher Bevölkerung rege benütztes Angebot weg. Die Prüfung des Nachfolgeprodukts habe jedoch gezeigt, dass das neue Angebot unbefriedigend sei. Die neue Spartageskarte könne weder online reserviert noch gekauft werden, sondern sei ausschliesslich am Schalter erhältlich und müsse dort personalisiert werden. Das bedeute einen Mehraufwand für die Verwaltung. Zudem verfüge die Stadt nicht mehr über ein eigenes Kontingent. Nicht mehr zulässig sei auch der ausschliessliche Verkauf an die Bevölkerung von Bülach. Mit der Spartageskarte der SBB stehe der Bevölkerung eine preislich attraktive Alternative zur Verfügung. Die Stadt bietet ab dem 1. Januar keine Karten mehr an.

