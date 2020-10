Die grossen Baustellen der Stadt – Bülach wächst nicht nur in die Höhe Das Glasi-Areal ist nicht das Einzige, was in Bülach ausgebaut wird. Auch die Spitex, die Schulen und die Verschuldung sollen und werden wachsen. Florian Schaer

Hinter dem Bahnhof Bülach ragen die Krane in die Höhe. Bülach Guss ist zu 90 Prozent vermietet – das Glasi-Areal soll weitere rund 1000 Einwohner bringen. Foto: Florian Schaer

Mittun wäre angesagt. Am Mittwoch haben die Bülacher Stadträte die Öffentlichkeit über die Fortschritte und Baustellen in ihren jeweiligen Ressorts orientiert. Nun liegt es quasi in der Natur der Sache, dass man damit jeweils auch erwähnt, wie Hinz und Kunz die Zukunft des Bezirkshauptortes massgeblich mitgestalten können. Oder könnten, wenn sie denn wollten. So verwies etwa Hanspeter Lienhart (Planung, Bau) auf die öffentliche Planauflage Areal Herti, die unmittelbar bevorsteht – und zu der sich jedermann äussern kann. Ende Januar wird dann ein öffentlicher Workshop zum Gesamtverkehrskonzept veranstaltet.