Frage im Stadtparlament – Bülach will keine Pistenverlängerung Die Stadt Bülach stellt sich gegen die Ausbaupläne des Flughafens. Sie befürchtet mehr und lautere Überflüge.

Der Bülacher Stadtrat ist gegen die geplante Pistenverlängerung am Flughafen Zürich. Das geht aus der Antwort von Stadtrat Markus Surber (FDP) auf eine Frage im Stadtparlament hervor. Der Flughafen argumentiere zwar, dass dadurch die Sicherheit erhöht werden könne. Doch, so sagte Surber: «Als direkte Folge davon wird es mehr Anflüge von Osten sowie mehr Abflüge nach Norden geben. Südanflüge werden dagegen fast ganz entfallen. Für Bülach heisst das, es wird also mehr Flüge geben, und diese werden auch lauter sein, da die Flieger später abheben.»

Im Rahmen von Anhörungen der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt habe Bülach eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. «Ebenfalls eingebracht haben wir uns über den Schutzverband, wo wir im Vorstand sind und über die IG Nord, wo Bülach das Präsidium innehat», führte Surber im Rat aus.



Die Abstimmung im Kantonsrat über die Pistenverlängerung sollte im Sommer oder Herbst stattfinden. Danach könnte allenfalls das fakultative Referendum gegen den Entscheid ergriffen werden. «Wir gehen davon aus, dass es in der Folge zu einer Volksabstimmung kommen wird.»

Ihm sei wichtig, zu betonen, dass sowohl der Stadtrat wie auch die Schutzverbände sich für einen starken Flughafen einsetzten. «Wir sind aber von einem zusätzlichen Kapazitätsausbau wenig begeistert.»







red

