Eröffnung Digital Health Center – «Bülach wird zum Hotspot für mutige Ideen» Im Digital Health Center in Bülach setzt man auf Zusammenarbeit. Firmen und Start-ups sollen gemeinsam digitale Lösungen für das Gesundheitswesen schaffen. Flavio Zwahlen , Leo Wyden (Foto)

Mit Carmen Walker Späh (links) und Natalie Rickli hielten gleich zwei Zürcher Regierungsrätinnen eine Rede bei der Eröffnung des Digital Health Center in Bülach. Foto: Leo Wyden

Das Aufgebot für die Eröffnung des Digital Health Center Bülach (DHC) konnte sich sehen lassen. Mit Carmen Walker Späh und Natalie Rickli hielten gleich zwei Zürcher Regierungsrätinnen eine Rede. Ihre Erwartungen sind gross. Volkswirtschaftsdirektorin Walker Späh sagte: «Das DHC wird ein Meilenstein in der Digitalisierung des Gesundheitswesens.» In Bülach werde ein Hotspot geschaffen, wo an mutigen Ideen getüftelt werden könne. «Ich freue mich auf die Innovationen und Geschichten, die das DHC hervorbringen wird.»