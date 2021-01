Neuer Plan des Kantons – In Bülach entsteht eines von zehn Zürcher Impfzentren Ein grosses und neun kleinere Corona-Impfzentren statt vier grossen: Das ist die neue Lösung des Kantons Zürich zur Durchimpfung der gesunden Bevölkerung. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Auch in Bülach wird eines von zehn kantonalen Corona-Impfzentren entstehen. Foto: Samuel Schalch

Der Kanton Zürich ändert seine Strategie für die Massenimpfung. Kürzlich schrieb er vier grosse Impfzentren aus, in denen sich die gesunden 20- bis 64-Jährigen impfen lassen sollen (lesen Sie hier über die Kritik der Gemeinden). Doch wie Recherchen dieser Zeitung ergeben, werden nun zehn Zentren eingerichtet. Von diesen soll nur eines richtig gross werden – in der Messe Zürich. Es soll ab Mitte Februar betriebsbereit sein und bis zu 4000 Impfungen am Tag leisten können. Ein kleineres Zentrum steht im Prinzip bereit, jenes des Triemlispitals. Allerdings fehlt für beide der Impfstoff (lesen Sie hier über die Kontroverse zwischen dem Bund und dem Kanton Zürich).

Die anderen acht Impfzentren mit Kapazitäten zwischen 400 und 2000 täglichen Impfungen sollen in Bülach, Winterthur, Uster, Wetzikon, Meilen, Affoltern am Albis, Horgen und Dietikon installiert werden – alle in der Nähe des Kantonsspitals und der Regionalspitäler. Sie müssen gemäss Plan im April startbereit sein. Bis dann wird das Pilot-Zentrum am Hirschengraben rückgebaut. Grosse Mengen an Impfstoff werden allerdings erst im Mai erwartet.

Bevor die breite Bevölkerung geimpft wird, sind aber die älteren Personen, Menschen mit schweren Vorerkrankungen und das Gesundheitspersonal an der Reihe. Seit dem 4. Januar werden am Hirschengraben über 75-Jährige geimpft, die sich am 30. Dezember angemeldet haben. Auch Risikopatienten, die von ihrem Arzt überwiesen wurden, haben Impfslots erhalten.

Jetzt wird in den Heimen geimpft

Am 11. Januar begann die Impfaktion in den Alters- und Pflegeheimen. In 400 Institutionen werden bis Mitte Februar über 40’000 Heimbewohner und Angestellte gegen das Coronavirus geimpft. Fast gleichzeitig begannen einzelne Grossspitäler, ihre eigenen Hochrisikopatienten zu impfen. Auch Pflegepersonal, das nahe an den Covid-Patienten arbeitet, erhielt Impfungen.

Dieses Programm musste allerdings gestoppt werden, weil der Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech nicht so viel Impfrationen liefert wie angekündigt. Aus demselben Grund muss auch die Zweitimpfung der Menschen in den Heimen um eine Woche verschoben werden.

Warten auf mehr Impfstoff

Vergangene Woche haben auch Hausärzte in 165 Praxen Impfstoff erhalten, diesmal vom Hersteller Moderna. Diese Woche kommen neue Hausarztpraxen hinzu. Sie impfen ihre Risikopatienten. Bald werden die Ärzte in der Lage sein, 80’000 Menschen pro Woche zu impfen – sofern Impfstoff vorhanden ist.

Wenn genügend Vakzine da sind, werden auch die Apotheken anfangen zu impfen. Diese sind ebenfalls ein bedeutender Pfeiler der Zürcher Impfstrategie. Im Vollausbau ab April/Mai ist der Kanton Zürich imstande, in den Impfzentren bis zu 12’600 Impfungen am Tag zu leisten. Dazu kommen die Kapazitäten in den Arztpraxen, Apotheken und Spitälern, wo ebenfalls einige Tausend Menschen pro Tag geimpft werden können.

Bis aber weiterer Impfstoff im Kanton Zürich ankommt, haben die Heime und die Zweitimpfungen ihrer Bewohner Priorität. Personen über 75, die sich extern anmelden möchten, müssen sich weiter gedulden, bis sie sich registrieren können, um darauf ein Terminangebot zu erhalten.