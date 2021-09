Fussball 3. Liga: 7:1 in Rümlang – Bülach zementiert seine Favoritenrolle Im Duell zweier ehemaliger Zweitligisten setzten sich die Bezirkshauptstädter klar durch. Traumangriffe veredelten Bülachs Kantersieg in der Spätsommerhitze. Markus Wyss

Bülachs Agon Morina (rotes Dress) tankt sich durch. Und die Rümlanger stehen nicht zum ersten Mal in dieser Partie auf verlorenem Posten. Foto: Sibylle Meier

Die Saison ist noch jung. Und doch bestätigten sich bereits erste Prognosen. Zum Beispiel, dass der Aufstieg in der Gruppe 4 der 3. Liga über Bülach gehen wird. Das Team des neuen Trainers Gianni Lavigna hat seine ersten beiden Meisterschaftspartien 4:1 respektive 7:1 gewonnen. Die Konkurrenz hat in dieser kurzen Zeitspanne schon gepatzt. Trotzdem redet Lavigna nicht über die Tabelle. «Ich analysiere gerne unsere Auftritte, aber weil ich den Rest nicht beeinflussen kann, sag ich nichts dazu», begründet er.

Auch in Rümlang ist es so herausgekommen, wie es Vereinspräsident Kurt Vogel geahnt hat. «Viele unserer Spieler weilen lange in den Sommerferien und sind deshalb nicht optimal vorbereitet, was sich wohl in den ersten Spiele negativ auswirken könnte», mutmasste er vor dem Saisonstart.