Märchenhochzeit im britischen Königshaus

Beim Blick ins heutige TV-Programm hält sich die Vielfalt der Angebote ziemlich in Grenzen: SRF, RTL, ZDF und ORF übertragen alle die «Royal Wedding». In der Regel ist die Hochzeit der «schönste Tag» im Leben des Brautpaares, diese Eheschliessung könnte auch der schönste Tag von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern werden. Mit meiner Vorfreude auf die heutige Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle bin ich bei weitem nicht allein: 2011 waren weltweit geschätzte zwei Milliarden Menschen am Fernseher dabei, als William seine Verlobte Kate zur Frau nahm. In Glattfelden findet heute sogar ein Public Viewing statt, weil Meghan Wurzeln in der Gemeinde hat.

Das Brimborium, das rund um diese Trauung veranstaltet wird, sehen viele als Anlass, wieder einmal Kritik zu üben – am britischen Königshaus, an der Monarchie und an den Medien. Diese Kritik ist berechtigt: Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten auf umgerechnet rund 40 Millionen Schweizer Franken. Die Monarchie als Staatsform ist selbstverständlich völlig überholt und politisch hat das Liebesleben eines Prinzen keine Relevanz. Doch all das ändert nichts daran, dass sich die Leute trotzdem dafür interessieren.



Für mich ist die Zeremonie Unterhaltung, wie Spielfilme oder wie unzählige Scripted-Reality-Sendungen. Der Unterschied: Diese Trauung ist real. Die Spannung wird nicht durch ein Drehbuch künstlich hergestellt. Das wäre auch gar nicht nötig, die Handlung dieser Geschichte ist so schon besser als die von vielen romantischen Komödien. Prinz Harry, das Enfant terrible der britischen Königsfamilie, ehelicht Meghan Markle, selbst ernannte Feministin, Schauspielerin und, schlimmer noch, US-Amerikanerin.

Die Hochzeit wird wunderschön, davon bin ich überzeugt. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob die strengen Vorschriften des Königshauses genügend Raum für Emotionen lassen. Dabei sind es doch genau die grossen Gefühle, die wir sehen wollen. Falls die antiquierte Etikette dazu führt, dass der Anlass langweilig wird, bleiben uns, die vor dem Fernseher das Spektakel verfolgen, immerhin noch die Kleider der Anwesenden. Auf der Hochzeit von Kate und William war die Brautschwester mit ihrer eng anliegenden weissen Robe schliesslich das Aufregendste – von Meghan und Harry erwarte ich aber doch etwas mehr Drama.

Gefühlsduselei trübt den Blick auf die traurige Realität

Ich mag den Herstellern von Papiertaschentüchern den sprunghaft zunehmenden Absatz ja herzlich gönnen. Aber wer sich im schwedischen, spanischen oder britischen Königshaus in wen verliebt und mit wem verlobt, verheiratet oder vermehrt, geht mir ehrlich gesagt am verlängerten Rücken vorbei.

Obwohl ich mich persönlich nie als besonders kritisch denkenden Menschen einschätzte, frage ich mich im Zeitalter von Billag-Initiativen auch vermehrt, was uns Medien noch zumuten dürfen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, fällt mir tatsächlich auf, dass seichte Unterhaltung und sogenannte Softnews immer mehr an Bedeutung gewinnen und die damit einhergehende Gefühlsduselei immer mehr den Blick auf die trauriger ­werdende Realität trübt.



Wir Schweizerinnen und Schweizer nehmen durch Nachrichten in elektronischen, gedruckten oder Onlinemedien zwar wahr, dass sich Präsidenten in den USA, Russland, Syrien, der Türkei oder Nordkorea nicht nur wie Könige aufführen, sondern eine Politik betreiben, welche zunehmend auch unseren Alltag oder unser Sicherheitsgefühl betrifft. Wir sehen, hören oder lesen, dass Jobs in unserem Land auch nicht mehr so sicher sind wie früher, dass der Verkehr immer mehr zum Problem wird oder die Erderwärmung unser Klima mehr und schneller beeinflusst, als bisher erwartet oder vorausgesagt wurde.

Es ist eine fatalistisch anmutende Schweizer Eigenart, dass wir uns auch durch Negativmeldungen nicht so schnell aus dem Konzept bringen lassen. Schliesslich wurden wir in der Vergangenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen oder auch wirtschaftlichen Krisen im grossen Mass verschont. Die Schweiz wird genauso heil bleiben wie anhin, ist der allgemeine Volksglaube.

Und wenn nicht, gibt es genug Medien, die uns diese heile Welt vorgaukeln. Die Berichterstattung zur Hochzeit im britischen Königshaus zwischen Prinz Harry und seiner Auserwählten mit Glattfelder Wurzeln, Meghan Markle, heute Samstag gehört dazu. Die Leserschaft merkt: Der Verfasser dieser Zeilen hat sich vorbereitet. Wenn auch nur so viel wie nötig. Als geborener Demokrat interessieren mich Monarchien und ihre Stammbaumgeschichten erst recht nicht.

