10. Klassen küren Kantonsmeister im Fussball

Zweimal hat Kloten den BVJ-Züri-Cup der besten Schüler in einem Berufsvorbereitungsjahr (daher BVJ) schon gewonnen. Zuletzt vor einem Jahr in Dietikon im Limmattal. Deshalb lag es an den Klotenern, heuer als Gastgeber das diesjährige Fussballturnier der 10. Klassen aller Berufswahlschulen des Kantons zu organisieren. Nach einem heissen Tag auf der modernen Anlage des FC Kloten jubelten gestern zum Schluss die Limmattaler Berufswahlschüler aus Dietikon und Schlieren. Sie siegten im Finale gegen Uster.

Nebst den Klotenern, die mit zwei Teams vertreten waren, spielten auch zwei weitere Unterländer Teams aus Bülach mit. Es nahmen acht von zehn Schulen aus dem ganzen Kanton am Turnier teil. Insgesamt waren 16 gemischte Teams mit total 160 Mädchen und Jungen angereist. Am meisten Teams stellten die Winterthurer, die mit drei Gruppen am Start waren. Ausserdem waren auch Effretikon, Dietikon, Horgen, Küsnacht und Uster dabei. Ins Leben gerufen wurde dieses kantonale Fussballturnier einst von der Berufswahlschule Bülach.

(Zürcher Regionalzeitungen)