100-jährig am Nationalfeiertag

Für Sophie Metzger bedeutet ihr Geburtsdatum immer ein doppeltes Fest. Sie begeht am 1. August jeweils ihren Geburtstag – und gleichzeitig noch den Schweizer Nationalfeiertag. Sie wohnt im Alters- und Pflegeheim Peteracker in Rafz.Sophie Metzger erzählt gerne, wie sie in Iberg bei Winterthur aufgewachsen ist. Einen langen Schulweg musste sie zurück­legen. Daran kann sie sich noch gut erinnern. Auch daran, wie sie ihren Ehemann Hans in Winterthur kennen gelernt hat. Nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin übernahm sie einen alkoholfreien Gastwirtschaftsbetrieb in Wald.

Als Familie lebten die Metzgers später in der Stadt Zürich in der Nähe des Triemlispitals, dies fast sechzig Jahre lang. Sophie und Hans Metzger wurden drei Kinder geschenkt, die Töchter Heidi, Katharina und Regula. «Wir hatten eine schöne Zeit in Zürich», erinnert sich die Jubilarin.

Bei guter Gesundheit geniesst sie jeden Tag im Peteracker. Sie freut sich auf Besuch und spielt jeden Abend in der Cafeteria ­«Eile mit Weile». Seit vorgestern Dienstag ist sie die zweite Spielerin in der abendlichen Runde, die über 100 Jahre alt ist. (Zürcher Unterländer)