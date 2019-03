150 Kindergärtler fordern einen schöneren Spielplatz

Das Spielplatzgelände Rohrstrasse in Opfikon macht keinen einladenden Eindruck. Nicht nur, dass die Spielgeräte heruntergekommen wirken und defekt sind, auch eine starke Verschmutzung durch Alkoholflaschen, Zigaretten und Präservative wird festgestellt. So zumindest führen es Lehrpersonen aus einigen Kindergärten in ihrem Schreiben an den Stadtpräsidenten aus. Dabei wäre gerade das hügelige Gelände als vielseitig bespielbarer Naturraum mitten in der Stadt für die Familien und die Kindergärtler aus dem angrenzenden Quartier Rohr/Platten ungemein wichtig, halten sie fest.

150 Kinder aus sieben Kindergärten hatten ein Plakat mit Petitionscharakter mitgestaltet (siehe Bild), das sie am 10. Dezember der Stadtregierung überreichten. Die Forderung: Der Spielraum Rohrstrasse soll aufgewertet werden und dem ganzen Quartier fortan als Begegnungsraum dienen.

Formal habe man nun die zuständige Abteilung damit beauftragt, «die Petition bis am 10. Juni zu prüfen», heisst es im Bericht aus dem Stadtrat. Faktisch ist man längst weiter. «Die Kindergärten haben bei uns offene Türen eingerannt», sagt Johannes Küng. Er ist der erste Beauftragte für Quartier- und Freiwilligenarbeit der Stadt. Diese Funktion sei erst vor einem Jahr geschaffen worden mit dem Gedanken, direkt bei den Einwohnern die Ideen und Wünsche zur Gestaltung und Aufwertung städtischer Aussenräume abzuholen. «Die Petition ist bei uns sehr gut angekommen, zumal ein ganz konkretes Anliegen formuliert ist.»

Da ist mehr in der Pipeline

Im selben Stadtratsbericht ist gar ein zweites Projekt aufgeführt: Demnach hat die Behörde 160000 Franken für die Erstellung eines Pump-Parks für Radfahrer, Inliner und Skater gesprochen. Derweil haben andere Anwohner aus dem Gebiet Rohr/Platten nach einer Möglichkeit für Urban Gardening gefragt; auch dieser Idee gehe man nach, sagt Küng. Woher kommt dieser Aktivismus? «Die Stadt ist schnell gewachsen.» So habe sich auch die gesellschaftliche Zusammensetzung verändert – viele Einwohner brächten sich im öffentlichen Leben nicht ein. «Wir möchten den Leuten zeigen: Die Stadt ist für euch da!»

Gleichzeitig aber stehe hinter solchen Projekten stets die Idee das partizipativen Schaffens. Und so wird es auch beim Spielgelände Rohrstrasse nicht um ein fertiges Gestaltungsprojekt gehen. «Wir werden vor Ort Veranstaltungen mit den Quartierbewohnern organisieren, vielleicht einen Brunch.» Mit den Familien, den Lehrern, den Schülern, der Stadtverwaltung gemeinsam einen neuen Ort der Begegnung erarbeiten, in einem Prozess, das sei die Idee, sagt Küng. «Dabei lassen sich viele einfache Dinge bestimmt vor dem 10. Juni umsetzen.»

(Zürcher Regionalzeitungen)