16-Jähriger stirbt bei Rollerunfall

Zwei junge Männer sind am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Opfikon mit einem gestohlenen Roller schwer gestürzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Ein 16-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere 19-jährige Mann erlitt beim Selbstunfall schwerste Verletzungen.

Die Rollerfahrer waren auf der Birchstrasse in Richtung Zürich-Seebach unterwegs. Aus unbekannten Gründen kollidierten sie mit einer Mittelinsel bei der Einmündung Rohrstrasse. Der Schwerverletzte wurde nach der ärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht den Unfallhergang und wer den Roller gelenkt hat. Zeugen werden gebeten, sich via 044 863 41 00 bei der Polizei zu melden.

(zeo)