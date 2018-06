19 Monate Gefängnis für Flucht vor Polizei

«Ich geriet in Panik und traf die falsche Entscheidung», so begründete der Beschuldigte am Dienstag seine halsbrecherische Flucht durch das Unterland. Dabei kam der Serbe, der in Frankreich aufgewachsen ist, nur in die Schweiz, um sich zu «amüsieren». Nicht etwa mit seiner Ehefrau, mit der er vier Kinder grosszieht, sondern mit einer anderen Französin. Mit ihr bereiste er verschiedene Länder in Europa.

Im März 2017 hielt sich der 39-Jährige zusammen mit seiner Liebhaberin und zwei Freunden in Kloten auf. Die beiden Freunde (separate Verfahren) brauchten damals Geld und entschlossen sich deshalb, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Angeklagte wartete währenddessen in einem Mercedes vor dem Haus.

Als seine Kollegen mit 300 Franken Bargeld zum Auto zurückkehrten, ergriffen sie zu dritt zu Flucht. Der Serbe, der dabei am Steuer sass, näherte sich bereits kurze Zeit später einer Polizeikontrolle, worauf er anhielt. Als ihn die Polizisten aufforderten, den Motor abzuschalten und das Fenster zu öffnen, trat er ohne jede Vorwarnung aufs Gas und brauste mit hoher Geschwindigkeit davon. In der Folge wich er zwei weiteren Kontrollen aus. Die Flucht führte durch Glattbrugg, Seebach und letztlich via Rümlang wieder zurück nach Glattbrugg. Dort gelang es einer Patrouille, das Fluchtfahrzeug anzuhalten und die drei Männer zu verhaften.

Verteidiger: «Von Beifahrern unter Druck gesetzt»

Während der Flucht gab ein Polizist gar einen Schuss auf den ­Mercedes ab. Trotzdem setzte der Beschuldigte seine Fahrt fort. «Ich verfiel noch mehr in Panik und fuhr weiter. Das war eine instinktive Handlung», sagte er am Dienstag bei der Verhandlung. Laut seinem Verteidiger sei er von den Beifahrern zudem stark unter Druck gesetzt worden. «Sie schrien ihn an und verlangten von ihm, dass er flüchtet.»

Deshalb forderte der Rechtsanwalt einen Freispruch im Anklagepunkt der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln. Er plädierte vor der II. Abteilung des Bezirksgerichts Bülach auf die Freilassung seines Mandanten, der seit seiner Verhaftung vor knapp 15 Monaten im Gefängnis ist.

Der Serbe wird vielleicht bald aus dem Gefängnis entlassen

Wenn es nach der Staatsanwältin geht, müsste der Angeklagte noch eine Weile im Gefängnis bleiben. Sie forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten. «Es gibt keinen Grund, den Beschuldigten von der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln freizusprechen. Er gesteht den ganzen Sachverhalt.» Ihr sei aber auch bewusst, dass der Serbe beim Einbruch nicht direkt mitgewirkt habe und deshalb nur wegen Gehilfenschaft zu Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verurteilt werden kann. Die Staatsanwältin forderte ausserdem, dass der Serbe für die nächsten zehn Jahre nicht mehr in die Schweiz einreisen darf.

Das Gericht hat entschieden und folgte in den meisten Punkten der Anklage. Der Serbe ist schuldig der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln, der Gehilfenschaft zu ­Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sowie der Hinderung von Amtshandlungen. Der 39-Jährige wird mit einer unbedingten Freiheits­strafe von 19 Monaten sowie einer unbedingten Geldstrafe von 600 Franken bestraft. Ausschlaggebend für dieses Urteil waren laut dem Richter das Geständnis und die Vorstrafen des Beschuldigten.

Dennoch könnte der vierfache Vater schon bald aus der Haft entlassen werden. «Sie haben zwei Drittel der Strafe abgesessen.» Nun könne der 39-Jährige einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gefängnisleitung in einem Bericht bestätigt, dass sich der Serbe währen der Haft gut aufgeführt hat. (Zürcher Unterländer)