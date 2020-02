20 Jahre chinesisches Essen in Bülach serviert

Ab Donnerstag bis und mit dem 16. Februar feiert die Familie Wong das 20-jährige Bestehen ihres chinesischen Restaurants an der Bahnhofstrasse 21 in Bülach. Über Mittag offeriert sie den Gästen ein Dessert, den Take-away-Kunden schenken sie ein Getränk.

Abends können sich die Besucher an offerierten Apéros erfreuen und an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es Gutscheine sowie Geschenkartikel zu gewinnen gibt. «Damit möchten wir unseren Gästen für die langjährige Treue danken», erklärt Tiana Wong-Zheng. Zusammen mit ihrem Mann John Wong und ihrem Bruder Gan Zheng führt die 52-Jährige seit 20 Jahren erfolgreich das Royal Garden.

Tiana Wong-Zheng ist in China geboren und aufgewachsen und kam nach ihrer Ausbildung zur Köchin Ende der 80er-Jahre in die Schweiz, um im chinesischen Restaurant ihrer Cousine zu arbeiten. Über ihre Cousine lernte sie auch ihren späteren Ehemann John Wong kennen, der 1978 zusammen mit seiner Grossfamilie aus Vietnam in die Schweiz geflüchtet war. 1990 übernahm das Paar mit weiteren Familienmitgliedern ein Restaurant in Eschlikon im Kanton Thurgau.

Die Pläne, selber etwas aufzubauen, nahmen im Jahr 2000 Gestalt an, als John Wong das Inserat entdeckte, in dem neue Pächter für das frühere Café Zentrum in Bülach gesucht wurden. Die drei Kinder waren alle noch sehr klein – das Jüngste gerade mal drei Monate alt –, als John Wong und Tiana Wong-Zheng das Royal Garden mit 60 Plätzen eröffneten. Die Familie wohnte einige Jahre in der Wohnung über dem Restaurant, bevor sie in ein eigenes Haus umzog.

Lilian Wong erinnert sich noch genau, wie sie und ihre Geschwister an einem Tisch im hinteren Bereich des Lokals jeweils ihre Hausaufgaben gemacht haben. «Viele Gäste sahen uns im Restaurant aufwachsen», sagt die 23-Jährige. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten greifen sie und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder William und ihre Schwester Selina (20) den Eltern unter die Arme. Obwohl die Kinder der Familie Wong im Gastgewerbe gross geworden sind: Selber wollen sie später eher nicht in der Gastronomie tätig sein. Lilian Wong studiert an der Universität Zürich Politikwissenschaften, William hat eine Ausbildung zum Informatiker abgeschlossen und macht an der Fachhochschule Winterthur nun seinen Bachelor.

Selina Wong hat die Handelsmittelschule absolviert und möchte ebenfalls studieren. Dafür, dass ihre drei Kinder eine gute Ausbildung geniessen können, haben John und Tiana Wong-Zheng ihr Leben lang hart gearbeitet. «Es ist sehr streng», sagt John Wong, «aber der Wunsch, unseren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen, hat uns immer dazu motiviert, weiterzumachen.»

«Alles kommt von Herzen»

Danach gefragt, was das Royal Garden von anderen asiatischen Restaurants in der Nähe unterscheide, sagt Tiana Wong-Zheng: «Alles kommt von Herzen.» Sie nehmen sich Zeit für ihre Gäste und kennen die Stammkunden beim Vornamen. Ausserdem würden alle Speisen frisch und nach traditionellen Familienrezepten gekocht. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören grillierte Ente, knusprige Rindfleischstreifen und Sweet-and-Sour-Gerichte. Und tatsächlich stammen verschiedene Zutaten aus einem «königlichen Garten»: In ihrem grossen Garten zieht Tiana Wong-Zheng zahlreiche Gemüsesorten und Kräuter.

John Wong ist zuständig für die selbst gemachten Nudeln, welche für die Nudelsuppen und -gerichte verwendet werden. Neu will er auf das 20-Jahr-Jubiläum auch eine vietnamesische Nudelsuppe mit dem Namen «Pho» einführen. Wenn die Gäste das aromatische Gericht mit Reisnudeln mögen, nimmt er diese Familientradition aus Vietnam fix in die Speisekarte auf. Erst einmal freue man sich nun aber auf die bevorstehenden Jubiläumstage, wie John Wong erklärt: «Wir sind sehr stolz.»