2017 war das Jahr der Januar-Babys

Auf der Geburtenabteilung des Spitals Bülach begann das Jahr 2017 rekordverdächtig. 145 Mädchen und Buben erblickten im Monat Januar das Licht der Welt. Im Schnitt waren das 4,7 Geburten pro Tag. Hätten sich die Unterländerinnen auch in den restlichen elf Monaten so gebärfreudig gezeigt - der neue Spitzenwert in Sachen Geburten wäre erreicht worden.

Doch bereits im drei Tage kürzeren Februar waren es nur noch 114 Geburten. Mithalten konnte dann wieder der Juli. Mit 132 Geburten war er der zweitstärkste Monat. Fast schon ruhig verliefen dagegen die 31 Tage im Oktober, während derer das Spital 98 Neugeborene verzeichnete, also durchschnittlich 3,2 pro Tag. Mit rund 1500 Geburten pro Jahr ist das Spital Bülach die fünftgrösste Geburtsklinik im Kanton Zürich.

Zehnmal waren es zwei

Die 1500er-Marke wurde bisher einzig im Jahr 2014 geknackt, als 1517 Säuglinge geboren wurden. 2015 waren es 1476 Kinder, im Jahr 2016 dann 1497 und im vergangenen Jahr nun 1456.

Im Vergleich zum Vorjahr konstant blieb die Anzahl der Zwillingsgeburten. Je zehnmal hatten Eltern doppelten Grund zur Freude. Beim Geschlecht machten 2017 die Buben das Rennen, und zwar mit 779 gegenüber 677 neugeborenen Mädchen.

Auf der Neonatologie-Station wurden 135 Frühgeborene oder Neugeborene mit speziellen Problemen behandelt. Da die Bülacher Neonatologie einen Leistungsauftrag des Kantons hat, werden auch Säuglinge aus anderen Spitälern auf der hiesigen Station betreut.

Weshalb im Jahr 2017 ausgerechnet der Januar der geburtenstärkste Monat war, kann sich auch Urs Kilchenmann, Fachverantwortlicher Kommunikation des Spitals Bülach nicht erklären. «Von einem Stromausfall im April weiss ich jedenfalls nichts», sagt er mit einem Lachen.

Tatsache ist: Der Januar zeichnet sich über die vergangenen zehn Jahre betrachtet in der Schweiz durch eine eher tiefe Geburtenrate aus. Die Ehre des Baby-Boom-Monats fällt in absoluten Zahlen dem Juli zu. In diesem Sommermonat kamen von 2007 bis 2017 landesweit durchschnittlich 8,97 Prozent der Kinder zur Welt. Zieht man in Betracht, dass der September nur weniger hat, schwingt der neunte Monat des Jahres napp obenaus.

Die Aufenthaltsdauer bei einer Geburt beträgt im Spital Bülach durchschnittlich drei Tage, nach einem Kaiserschnitt sind es vier Tage. In dieser Zeit möchte sich manche Wöchnerin etwas Besonderes gönnen. Das Spital bietet deshalb allgemein oder halbprivat versicherten Gebärenden ein Upgrade «Excellence». Für 1400 Franken (halbprivat Verscherte) oder 2800 Franken (allgemein Versicherte) kommt Wöchnerinnen in den Genuss der Leistungen für Privatversicherte. «2017 haben 91 Frauen von diesem Angebot Gebrauch gemacht», sagt Kilchenmann.

(Zürcher Unterländer)