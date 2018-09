22 Millionen für Landkauf beantragt

In Kloten bahnt sich ein strategischer Landkauf ungewohnten Ausmasses an. Das betont selbst der Stadtrat in seiner Mitteilung zum beabsichtigten Millionendeal. Im Fokus des stadträtlichen Interesses liegen zwei Baulandparzellen im Industriegebiet Steinacker, welches zwischen Kloten und Bassersdorf liegt.

Die beiden Parzellen auf dem Areal Oberfeld gehören der gemeinnützigen Stiftung Max A. Bill und umfassen eine Fläche von knapp 20 000 Quadratmetern. Das entspricht einer Grösse von fast drei Fussballfeldern.

Glattalbahn wird Schwung ins ganze Gebiet bringen

Klotens Stadtrat will sich dieses Areal nun auch im Hinblick auf die zukünftige Erschliessung mit der Glattalbahn als Entwicklungsgebiet erster Güte sichern. Das Gewerbe- und Industriegebiet Steinacker berge viel Potenzial, heisst es denn auch in der Mitteilung des Stadtrates.

Nebst der Glattalbahn verspricht man sich auch von neuen Strömungen durch die Digitalisierung, Urbanisierung und Konnektivität eine grosse Chance auf attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb beantragt die Stadtregierung dem Parlament, das Gebiet Oberfeld für 22 Millionen Franken zu erwerben.

«Gute finanzielle Situation» würde den Deal zulassen

Der geschätzte Grundpreis liegt bei 25 Millionen Franken. Die Stiftung gewährt aber eine Preisreduktion von drei Millionen Franken, weil altlastenbedingt Mehrkosten entstehen dürften, wenn dort gebaut wird. Letztlich würde ein Quadratmeter die Stadt also netto rund 1100 Franken kosten. Aufgrund der «guten finanziellen Situation» und der «ausgezeichneten Liquidität» biete sich eine solche Investition an, findet der Stadtrat. cwü (red)