25 Jahre Einsatz zum Wohl der Tiere

Es war zeitweise eng in den Gängen des Tierheims Pfötli. Viele Familien mit Kindern informierten sich über die Arbeit der Tierschützer und wollten auch die Geschichten der Heimtiere erfahren.

Mediensprecherin Robyn Giulia Hossli stellte, stellvertretend für viele Heimbewohner, Kater Mogli vor. Die Katze wurde von ihren Besitzern zurückgelassen, als diese zügelten. Nachbarn kümmerten sich um den verwaisten Stubentiger, aber der ungefähr 17-jährige Mogli braucht besondere Aufmerksamkeit und Spezialfutter und kam deshalb ins Heim. Das betagte Tier zog längst nicht so viele Blicke auf sich, wie die fünf jungen Kätzchen die herumtollten. «Dennoch hoffen wir, dass Mogli bei einem lieben Menschen ein neues Zuhause findet. Er ist anhänglich und mag gekuschelt zu werden», sagte Hossli und streichelte dem Büsi übers Fell.

Auf einem geführten Rundgang durften die Besucher das Heim in Augenschein nehmen. Die Besucherin Claudia Schenk engagierte sich viele Jahre im Tierheim Pfötli, bevor sie eigene Kinder hatte. Noch heute ist die zweifache Mutter eng mit dem Tierheim verbunden, und möchte ihren Kindern Sinn und Zweck eines solchen erklären. «Es war eine schöne beglückende Arbeit, die ich auch meinen Kindern näher bringen will», sagte Schenk.

Hitzefalle Auto

Zum abwechslungsreichen Programm gehörte auch ein Verkaufsstand mit selbst gefertigten Gegenständen. Der Erlös kommt vollumfänglich dem Unterhalt des Tierheims zugute. Zudem stellten sich Gastorganisationen wie die Greifvogelstation oder der Grosstierrettungsdienst vor und berichteten über ihre Arbeit. Die Organisationen arbeiten eng untereinander zusammen. Robyn Giulia Hossli erklärte dazu: «Wir kümmern uns um Haustiere die, aus welchen Gründen auch immer, kein Zuhause mehr haben. Verletzte Vögel zum Beispiel werden zur Pflege an die Greifvogelstation weitergegeben.»

Sehr eindrücklich war die Demonstration «Hitzefalle Auto – gemeinsam mit Polizei und Tierrettungsdienst helfen». Als Beispiel diente die aktuelle Situation am Samstagvormittag mit 24 Grad Wärme. Die Tierärztin Gabriela Ehrismann räumte mit einem weit verbreiteten Irrtum auf, wonach es genüge, die Autofenster einen Spalt weit geöffnet zu lassen. «Das reicht nicht», schärfte sie den Zuschauern ein. «Die Innentemperatur klettert bereits nach fünf Minuten gegen 30 Grad und erreicht nach kurzer Zeit eine lebensbedrohliche Hitze für den Hund.» An einem überdimensionalen Thermometer konnten die Zuschauer ablesen wie unglaublich schnell die Temperatur in die Höhe kletterte.

Die Jubiläumsrede hielten Stiftungsratspräsidentin Susy Utzinger, und Markus Anderegg, Geschäftsführer Stiftung TierRettungsDienst.

Dutzende Helfer im Einsatz

In den 25 Jahren hat die Anzahl an Rettungseinsätzen stark zugenommen. Der Tierrettungsdienst kann von Privatpersonen oder Behörden aufgeboten werden, die Gründe dazu sind vielfältig: Verunfallte Tiere, herrenlose Hunde und Katzen oder eine Entenfamilie die beim Überqueren einer Strasse in Schwierigkeiten geraten ist.

Mediensprecherin Robyn Giulia Hossli zog eine positive Bilanz vom zweitätigen Anlass. «Wir durften rund 2000 Besucherinnen und Besucher begrüssen und freuten uns über viele erfreute Menschen.» Etliche Besucher bekundeten ihr Interesse an der Adoption eines Tierchens. «Diesbezügliche Gespräche führen wir später», stellte Hossli klar.

Broschüren informierten über die 25-jährige Historie, Wettbewerbe und Maultierreiten für Kinder rundeten das Programm ab. 40 Festangestellte und 140 freiwillige Helfer standen im Einsatz. «Ohne die Freiwilligenarbeit könnten wir weder ein Tag der offenen Türe durchführen noch den Einsatz rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche bewerkstelligen», hielt die Mediensprecherin fest. «Für das grosse Engagement sind wir sehr dankbar.» (Zürichsee-Zeitung)