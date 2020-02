25 Millionen für neue Attraktionen im Walliseller Sportzentrum

Läuft alles rund, werden die Walliseller Hockeyspieler ab November 2021 auf einem überdachten Feld spielen können. Auch die neue Tribüne mit knapp 400 Stehplätzen ist dann geschützt. Die Überdachung des Eisfelds ist die markanteste Veränderung, die der Umbau der Walliseller Sportanlagen mit sich bringt, doch die Sanierung und Erweiterung des «Winter World» ist um einiges umfassender.

«Finanziell ist das Dach vernachlässigbar», sagte Gemeinderat Tobias Meier Kern (CVP) an der Medienorientierung zur «Sanierung, Erweiterung und Überdachung des Winter World und Umbau Restaurant». 25 Millionen lässt sich die Gemeinde das gesamte Vorhaben kosten. 12,4 Millionen davon hatte der Gemeinderat als gebundene Ausgabe für notwendige Sanierungsarbeiten genehmigt. Von den Stimmberechtigten gab es vor gut einem Jahr 12,2 Millionen obendrauf, für die neue Ausgestaltung der Anlage und die Attraktivitätssteigerung des Restaurants Spöde.

Logistisch herausfordernd

Im März beginnen die Arbeiten. «Das Bauen während dem Betrieb ist logistisch eine grosse Herausforderung», sagt Projektleiter Stefan Plattner von der Steinegger Baurealisation GmbH. Einzig die Bocciaspieler werden im Sommer 2020 und 2021 auf das Spielen in Wallisellen verzichten müssen. Eissportler und Fussballer müssen mit vorübergehenden Einschränkungen rechnen.

So soll das neue Sportzentrum dereinst aussehen:

Entschädigt werden sie mit einer total sanierten Anlage. Nicht nur die gesamte Technik wird erneuert. In vier neuen, in Holzbauweise erstellten Trakten entstehen unter anderem total 15 grosszügige Mannschaftsgarderoben. Im an der Längsseite des Hockeyfeldes gelegenen Trakt findet ein transparenter Innenlaufraum mit einer Sprunggrube Platz. «Dort können sich die Athletinnen und Athleten aufwärmen oder trainieren», erklärt Thomas Reutener, Geschäftsführer der Sportanlagen AG.

Neu gibt es auch einen Trainingsraum für die Triathleten, mit Velos auf Rollen. So lässt sich der Wechsel vom Radfahren zum Laufen ideal trainieren.

Attraktionen für alle

«All dies wird realisiert, ohne die Aussenästhetik der Anlage stark zu verändern», sagt Plattner. So bleibt beispielsweise auch die markante Backsteinstele mit Uhr beim Restaurant erhalten.

Doch der Umbau soll nicht nur den ambitionierten Sporttreibenden zugute kommen. Ab 2022 wird die Fläche des Eisfelds auch im Sommer genutzt werden können. Dann stehen dort Trainings- und Fitnessgeräte sowie ein Kleinkinderparcours mit verschiedenen Gefährten gratis zur Verfügung. «Dafür investieren die Sportanlagen AG 100'000 Franken aus dem eigenen Sack», sagt Reutener.

Bereits im Winter 2021 wird eine neue Dimension des Eislaufens dazukommen. Ab dann wird der Boden der Minigolfanlage jeden Winter abgedeckt. Darauf wird jeweils eine Eispiste gebaut, sodass Hobbyläufer auf einer leicht coupierten Strecke Runden drehen können.

Von den zusätzlichen Attraktionen verspricht man sich nicht zuletzt neue Kundschaft für das Restaurant Spöde. Dieses wird komplett umgebaut und erhält neben einer Bar auch eine Lounge mit Kamin und Blick auf die beiden Eisfelder. Derzeit sucht die Sportanlagen AG einen Pächter für das Lokal. «Dieser bekommt eine super Kulisse und Bühne», verspricht Meier Kern.

Grosse Photovoltaikanlage

Mit dem Umbau bekommt das Sportzentrum eine der grössten Photovoltaikanlagen des Kantons. «Bezüglich Solarnutzung ist dies ein Leuchtturmprojekt für die Gemeinde», sagt Meier Kern. Das Besondere: Nicht nur die Dächer, auch die Fassade werden mit Modulen ausgerüstet, insgesamt 3800 Quadratmeter. Selbst die Überdachung der beiden neuen Bocciabahnen wird bestückt.

Mit dem vor Ort produzierten Strom kann das Sportzentrum versorgt werden. Was übrig bleibt, wird von den lokalen Werken als «Walliseller Strom» vermarktet.«Erst wenn das Thermometer unter minus 5 Grad fällt, werden wir fossile Brennstoffe einsetzen, sagt Plattner.

Lotteriefonds: 1,9 Millionen

Jüngst erhielt die Gemeinde positive Nachrichten vom Zürcher Lotteriefonds. Auf einen Antrag Reuteners beschloss dieser, 1,9 Millionen an die sportliche Infrastruktur beizusteuern.

Derzeit arbeitet man bei der Gemeinde an einer Lösung für die Parksituation. Gemäss Meier Kern wird eine Verdoppelung auf knapp 90 Parkplätze angestrebt.«Wir hoffen, das entsprechende Projekt an der Gemeindeversammlung im Dezember präsentieren zu können.»