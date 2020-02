250 Pharma-Arbeitsplätze im «The Circle»

Das Pharmaunternehmen MSD (Merck Sharp & Dohme) expandiert in der Schweiz und wird am Flughafen ein Büro für 250 Mitarbeitende einrichten.Die neue Niederlassung soll 2021 eröffnet werden, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

MSD ist seit 1963 in der Schweiz präsent. Mit einem Regionalbüro und einer Fertigungs- und Verpackungsanlage gilt der Kanton Luzern mit rund 1000 Mitarbeitenden als Zentrum der Geschäftstätigkeit. (mcp/sda)