3-Jähriger am Steuer erwischt

Eine deutsche Polizeistreife hat am Montag in Unterlauchringen ein Auto aus dem Verkehr gezogen, an dessen Steuer ein dreijähriges Kleinkind sass.

Wie die Polizei mitteilt, ist ihr der PKW gegen 12:00 Uhr Mittags aufgefallen, weil der Fahrersitz doppelt besetzt war. Da sass ein 3-jährige Junge nämlich auf dem Schoss seines 65 Jahre alten Grossvaters und lenkte das Fahrzeug. Die beiden waren zudem nicht angeschnallt.

Einsicht schützt nicht vor Anzeige

Dem Grossvater wurde danach von der Polizei die Gefährlichkeit seines Verhaltens vor Augen geführt. Gemäss Mitteilung, zeigte sich sehr einsichtig und erklärte, dass sein Enkel doch nur Mal Auto fahren wollte. Trotzdem muss er nun mit Konsequenzen rechnen. Der Rentner wurde angezeigt. (huy)