40 Kilo Drogen und 13 Verhaftungen

Die Kantonspolizei Zürich und die Eidg. Zollverwaltung (EZV) haben in der zweiten Jahreshälfte 2018 am Flughafen Zürich über 40 Kilogramm Drogen sichergestellt. Darunter waren 15 Kilo Kokain, 3 Kilo Haschisch, 22 Kilo Khat und 50 Gramm Kratom.

Die Drogen seien im Reisegepäck, in doppelten Böden von Koffern und Taschen oder in Form von gepressen Fingerlingen im Körper mitgeführt worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag in ihrem Halbjahresbericht mit.

Dreizehn Verhaftungen

Gleichzeitig wurden elf Männer und zwei Frauen im Alter von 23 bis 65 Jahren verhaftet. Sie stammten aus Deutschland, der Dominikanischen Republik, Spanien, der Ukraine, Venezuela, Brasilien, Griechenland, Kanada, Nigeria und aus der Schweiz.

(zeo/SDA)