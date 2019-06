800 Läufer wollen im steilen Irchelwald die Orientierung behalten

Am Sonntagmorgen wird das idyllische Junkerntal bei Teufen für einmal von hunderten Orietierungsläufern bevölkert. Beim abgelegenen Bauernhaus Talhof kämpfen gegen 800 Orientierungsläufer, von klein bis gross, um die Klassierungen in der Schweizer OL-Fünferstaffel.

In 143 Teams zu jeweils fünf Läuferinnen und Läufern durchqueren die Teilnehmer den teils steilen Wald am Irchel. Hinzu kommen 28 reine Kinderstaffeln mit drei Läufern pro Team. Die Herausforderung für die Klubs besteht bei dieser Staffel jeweils darin, ihre konditionell, aber auch kartentechnisch besten Leute auf die fünf Distanzen zu entsenden. Die Teilnehmer werden dieses Mal gleich nach dem Start mit der starken Steigung zur «Irchel-Passhöhe» hinauf geprüft.

Die Läufer sitzen im Funkloch

Eine Herausforderung ist für die Organisatoren dass es im Junkerntal keinen Hansyempfang gibt. Nur eine 65-jährige Kupfer-Oberleitung zum nahe gelegenen Bauernhof existiert für Notfälle. Das Funkloch verunmöglicht die Datenübermittlung von Kontrollposten über das Handynetz ins Zielgelände zum Speaker.

Eine solche Echtzeit-Übertragung ist heute an grösseren Orientierungsläufen eigentlich üblich. Der Speaker sieht dadurch sofort, wenn ein Läufer mit seinem Badge einen Zwischenzeitposten draussen im Gelände quittiert hat. Die Veranstalter lösen das Problem des fehlenden Handyempfangs in diesem Fall mit Funk – wie in früheren Jahren und eben etwas aufwändiger.

Festwirtschaft im Zielraum

Für die Läufer selber hat das Funkloch ebenfalls eine kleine Auswirkung: Sie können ihre Erinnerungsfotos und Resultate für einmal erst kurz vor der Ortschaft Teufen an Ihre Liebsten übermitteln. Denn erst dort gibts wieder mobilen Empfang.

Wer am Sonntag Zeit und Lust hat ein Auge auf den Orientierungslauf zu werfen, der begibt sich am besten mit einem kurzen Spaziergang zum Talhof im Junkerntal, um etwas Staffelwettkampf-Atmosphäre zu erleben. Zudem gibt es vor Ort für die Besucher für einmal auch eine Festwirtschaft. Die Staffel beginnt um 10 Uhr, der Schlussläufer der Siegermannschaft wird gegen 13.30 Uhr im Ziel erwartet. (red)