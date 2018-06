Acht Spaten für 180 Asylsuchende und Flüchtlinge

Der Bau des Bülacher Flüchtlings- und Asylzentrums hat begonnen. Am Müliweg baggern schwere Maschinen. Doch ein Spatenstich gehört nun mal zu jedem grösseren Bauvorhaben. «Ein symbolischer Akt für einen beachtlichen Budgetposten», wie sich Stadtrat und Bauvorstand Hanspeter Lienhart (SP) ausdrückt, bevor er sich den Helm aufsetzt und zur Gruppe der acht für die Fotokameras schaufelnden Gäste gesellt: Bauherrenvertreter, Architekten und eben Politiker. Sie alle verbindet mit dem Bau des Asylzentrums am Müliweg eine mehr oder weniger lange Geschichte.

So auch Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach. Seit 2010 sei der Bau eines solchen Zentrum ein Thema in der Stadt, sagt er. «Es gab Zeiten, da habe ich nicht mehr an eine Realisierung geglaubt», sagt er. Am 21. Mai 2017 haben die Bülacherinnen und Bülacher dann dem 7,7-Milionen-Franken-Kredit für den Neubau am Müliweg mit 55,8 Prozent Ja-Stimmen grünes Licht erteilt. Für diese Summe erhält die Stadt einen viergeschossigen Zweckbau. Schreitet die Realisierung planmässig voran, ist das Gebäude auf stadteigenem Land bis Ende 2019 bezugsbereit. Es ersetzt die Provisorien in Form von Containerbauten und Mietverträgen. «Sind die Flüchtlinge und Asylsuchenden nicht mehr über das Stadtgebiet verteilt, sondern an einem zentralen Ort untergebracht, vereinfacht das die Betreuung», sagt Knöpfli.

Bis zu rund 180 Personen

Das neue Zentrum wird von der Glattbrugger Generalunternehmung W. Schmid Ag realisiert. Es bietet insgesamt 181 Personen eine Unterkunft. 70 Zweier-, 3 Dreier- und 8 Viererzimmer sind geplant. Dank so genannter Schaltzimmer, die sich flexibel zuordnen lassen, können die Einheiten bedarfsgerecht vergrössert oder verkleinert werden. Vorgesehen ist auch ein eigener Trakt für Familien. Hinzu kommen Verwaltungsräume mit Büroarbeitsplätzen, mehrere Aufenthaltsräume, Kleinküchen und Nasszellen. Aktuell betreut Bülach rund 150 Asylsuchende und Flüchtlinge. «Diese Zahl könnte sich jederzeit erhöhen, doch nun sollten wir auch dafür gewappnet sein», sagt Knöpfli.

Alte Lasten und neue Diskussionen

Vor rund einem Monat musste der Stadtrat das Flüchtlings- und Asylzentrum einen Zusatzkredit von 140000 Franken bewilligen. Beim Neubau fallen wegen unerwarteter Altlastenvorkommen Mehrkosten an, die nicht durch das Generalunternehmer-Mandat gedeckt sind. 40 Prozent des Aushubs müssen gesondert entsorgt werden. Weil das Baugrundstück unmittelbar neben der Bülacher Kaserne nicht im Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist, waren die Arbeiten nicht im Baukredit enthalten. «Doch nach dem aktuellsten Stand des Irrtums hoffen wir, den Bau dennoch termingerecht fertigstellen zu können», erklärt Stadtrat Lienhhart.

Er bereitet sich derweil für eine weitere mögliche Kontroverse in Sachen Asylzentrum vor. Die Baukommission habe sich nach intensiver Diskussion für eine in vier Blautönen gehaltene Fassade aus Blechtafeln entschieden: «Das wird in Bülach bestimmt für Diskussionen sorgen.»

