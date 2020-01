Alle wollen zur Bank, niemand an die Fleischtheke

Augen auf bei der Berufswahl, besagt eine Redensart. Genau dashaben sich am Donnerstag 139 Klotener Schüler der zweiten Sek gesagt und sind auf einem Berufswahlparcours etwas zielgerichteter in die Berufswelt eingetaucht. Organisiert vom örtlichen Gewerbeverein und unterstützt von der Schule, durften die Jugendlichen dabei je vier Wünsche anmelden. Daraus nahmen die Organisatoren dieses mittlerweile zum 15. Mal durchgeführten Klotener Berufserkundungsanlasses, Peter Spross und Sandra Eberhard, je drei Zuteilungen vor. In Zeitfenstern von 90 Minuten gabs so vor Ort die Gelegenheit, erste Eindrücke zu gewinnen im jeweiligen Job.

KV top – Recyclist flop

«Die Vorlieben sind jedes Jahr etwas anders verteilt», stellt Spross fest, wobei er gewisse Evergreens in der Gunst der Schüler erkennt. Das meistgefragte Berufsbild für einen Kurzbesuch zum «einfach einmal Reinschnuppern», wie Spross es nennt, waren die kaufmännischen Jobs, wo man eine klassische KV-Lehre absolviert, mit 102 Schülerzuteilungen an diesem Tag. Allein die Fachrichtung Bank lockte 34 Schüler an, den Bereich Versicherung wollten sich 29 Kinder ansehen. Dahinter folgten Kinderbetreuungsberufe (32 Zuteilungen), Informatiker (27) und Medizinische Praxisassistentin (27). Dagegen rangieren Fleischfachmann, Recyclist, Strassenbauer und Landwirt ganz unten auf der Beliebtheitsskala. Diese Berufe wurden zwar angeboten, aber letztlich von niemandem besucht.