Alles dreht sich um die orange Königin

Am Sonntagmittag stehen 13 verschiedene Leckerbissen, alle aus Rüebli hergestellt, auf dem Buffet im Hof Wiesengrund bereit. Verschiedenen Kochbegeisterte sind dem Aufruf von Daniel und Susanne Maag gefolgt und haben kreative Gerichte aus Rüebli und Randen gebacken und gekocht. Neben Rüebli-Schoggikuchen, Karotten/Zimtschnecken, Urdinkel-Rüebli-Gewürzbrot und Carrot-Cake-Energyballs gibt es auch Karotten-Hummus, Rüeblichips, Rüeblichnusperblätz oder Suppe aus Kartoffeln, Süsskartoffeln und Karotten.

Mitte Dezember hatte Daniel Maag auf seinem Facebook-Profil dazu aufgerufen, dass die Rüebli auf seinen Feldern gratis zu haben sind. Da es zu nass war, konnte er mit seinen Maschinen nicht mehr auf den Acker fahren. Statt das Gemüse verfaulen zu lassen, kam er auf die Idee, die Lebensmittel zu verschenken. Mit dem gestrigen Rüeblifest zog Maag einen Schlussstrich unter die Aktion.

Familie Eickmann aus Kloten degustiert in Ruhe alle 13 Kreationen. «Drei Viertel unserer Familie mag Rüebli», erzählt Ralf Eickmann lachend. Er gehöre zu denjenigen, die Rüebli nicht zu ihrer Leibspeise zählen. Aber dennoch: «Die Rüeblichips schmecken mir gut. Man merkt nicht allzu viel vom Karottengeschmack.»

1. Preis: Ein Kochkurs beim Gastroexperten

Unter den zur Bewertung eingegebenen Rüeblikreationen wird gegen Ende des Anlasses der Rüeblikönig oder die Rüeblikönigin erkoren. Die meisten Punkte erhielt das Karotten-Hummus von Marlies Blättler. Sie erhält nicht nur eine goldfarbene Trophäe in Form einer Karotte, sondern auch einen Kochkurs bei Mario Mäusli, Kochexperte Gastro Zürich. Dieser bereitet vor Ort in seinem mobilen Foodtruck für die Gäste ein frisches Menü zu: Penne mit Rüeblikrautpesto, dazu Rindsburger mit Randen.

Der Chefkoch verrät schliesslich auch das Geheimrezept Pesto nach Marios Art. «Man nehme Rüeblikraut, Basilikum und Peterli, Zwiebeln, Knoblauch, Kürbis- und Sonnenblumenkerne. Die Kerne soll man ohne Fett anbraten, den Rest in Olivenöl dünsten und schliesslich alles aufmixen.»

Unter den Gästen sind auch Beatrice und Xaver Schilter aus Bülach anzutreffen. Sie sind Bekannte der Landwirtfamilie und deswegen hierhergekommen. «Wir staunen immer wieder, wie die Maags das alles schaffen und solche Events auf die Beine stellen», sagt Xaver Schilter. Bei Chefkoch Mario bestellen sie das Menü – einmal mit Fleisch, einmal vegetarisch. «Man schmeckt die Rüebli heraus», urteilt er, während Gattin Beatrice das Gericht «gewöhnungsbedürftig, aber fein» findet.

Auf dem Kochtopf brutzelt die Rüebli/Randensuppe, hergestellt von Daniel Maags Mutter Martha. Wer immer noch nicht genug von all dem Orangen und Roten hat, bestellt sich bei Maria und Rebeca Meier Rüeblicrèpes.

Daniel Maag zeigt den Gästen in der Zwischenzeit seinen Hof, welchen er seit 20 Jahren führt. «Mich fasziniert es immer wieder, wenn aus Schwierigkeiten etwas entsteht, das zuletzt sogar besser ist», sagt er. Die Ernte der Rüebli sei nun definitiv abgeschlossen. In der Paloxe neben den verschiedenen Rüeblikreationen liegen noch rund 300 bis 400 Kilo der letzten Exemplare der diesjährigen Ernte. Die Gäste dürfen sich am heutigen Tag bedienen.