Alphorn trifft auf honduranischen Volkstanz

Der Gemeinderat Richard Dunkel brachte es auf den Punkt: «Das Wetter ist schlecht, aber die Stimmung am Festival ist top.» Das erste Basi Festival International konnte sich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Die Besucher flanierten den Ständen entlang und assen sich von spanischer Paella über polnische Pirogi, eriträischen Spezialitäten bis zu Kaffee und Kuchen durch. Jede Speise wurde mit Herzblut zubereiten und nicht selten kamen Gastgeber und Kunde ins Gespräch und die Köchinnen erzählten wie sie die Köstlichkeiten zubereiteten.

Drei Honduraner in Bassi

Veranstaltet wurde das Festival von der Kultur- und Bibliothekskommission (Kubiko) sowie der Jugendkommission. Der Dorfplatz wurde zum unmittelbaren Begegnungsraum von langjährigen Einheimischen und vielen Zugezogenen, auch aus dem Ausland. Laut Richard Dunkel hat rund ein Drittel der Bassersdorfer Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Zu ihnen gehört auch Jessica Lachnit. Sie stammt ursprünglich aus Honduras und wohnt seit zehn Jahren in der Gemeinde. «in der ganzen Schweiz leben etwa 500 Menschen aus Honduras, in Bassersdorf sind wir zu dritt und pflegen engen Kontakt untereinander», erzählte sie. Sie war es auch, welche die honduranische Tanzgruppe Itzae aus Genf einlud. Die elf Tänzerinnen und Tänzer präsentierten in ihren prachtvollen Gewändern Tänze aus ihrer zentralamerikanischen Heimat. «Unsere Kultur ist von spanischen, afrikanischen und indigenen Einflüssen geprägt», erklärte Lachnit. «Das ergibt eine ganz eigene Mischung.»

Am Festival präsentierten sich auch ortsansässige Vereine und Organisationen, wie zum Beispiel die Spitex, das Mayers Thai Lädeli oder der gemeinnützige Frauenverein, welcher Selbstgestricktes zum Verkauf anbot. Am Stand der Schmitte bearbeitete André Oswald mit einem schweren Hammer ein Eisenstück, dass er zuvor in der Esse zum Erglühen brachte. Er zeigte den Kindern welche ihn neugierig umringten, wie man den Hammer in die Hand nimmt um dann beherzt zuzuschlagen. Mit Geduld und Können verwandelte er die Eisenstücke in dekorative Gegenstände, welche die Kinder als Geschenk mitnehmen durften.

Alphorn und Brasilien

Auf der Bühne bildete die honduranische Tanzgruppe Itzae einen farbenfrohen Blickfang, das Alphornseptett vertrat das Schweizer Kulturgut, ebenso das Ländlerquartett Nüeri-Musig. Die Kantorei Bassersdorf, ein gemischter Chor mit Sängern aus der reformierten und der katholischen Kirche, sang geistliche Lieder. Für Menschen die ein ruhiges Gespräch wünschten, stand am Stand der reformierten Landeskirche eine Zuhörerbank bereit.

Die Afro-Brasilianische Band Grupo Tilelê brachte noch einmal Stimmung und rundete das Festival ab. Mit offenen Augen und Ohren schlenderte Besucherin Ursula Maurer aus Buchs durch das Fest. Sie wollte sich Inspiration holen, um eventuell auch einmal in ihrem Dorf ein solches Festival zu organisieren. Insgesamt zufrieden zeigte sich Andrea Gut vom OK: «Die Menschen integrieren heisst Beziehungen leben, und mit dem Fest von heute haben wir eine weitere Möglichkeit geboten, dass sich die Menschen kennen lernen und aufeinander zu gehen.» Mit dem Festival wolle man aktiv zur Gemeinschaft innerhalb des Dorfes beitragen. ()