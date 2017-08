Altstadt gehört Ökos und den Handwerkern

Seit 2003 finden der Bülacher Umwelttag und das «Handfest» als quasi öffentliches Schaulaufen der traditionellen Handwerksarbeit, im Rahmen ein und derselben Veranstaltung statt; organisiert vom Kulturzentrum Sigristenkeller und von der Stadt Bülach. Und das stets am letzten Samstag der Sommerferien. Das ist auch 2017 nicht anders.

Am kommenden Samstag, dem 19. August, wird abermals zwölf Handwerker ihr Können und die Produkte sicht- und erlebbar machen, indem sie ihre Tätigkeiten an Ständen in der Altstadt von Bülach statt hinter verschlossenen Werkstatt- oder Ateliertüren nachgehen. Da wird vor den Augen der Öffentlichkeit gedreht, gehämmert, gemalt, gepolstert und gewoben – und in der «Kinder-Werk-Stadt» können die kleinen Besucher selber mit Werkzeugen und Material hantieren, Stecken schnitzen, Fackeln verzieren, Bänder und Knöpfe gestalten – und, so wie es jedes Jahr zu den Höhepunkten gehört, ein richtiges Seil drehen.

Wertvolles weggeworfen

Der Umwelttag der Stadt Bülach schliesst sich nahtlos ans Handfest an. Hier dreht sich alles um die vielen Wertstoffe, die im Haushaltsabfall stecken. Zudem führt die Stadt für ihre Bürger wieder eine Container-Aktion durch. Dabei bietet die Stadt Sammelcontainer für Grüngut und Schwarzkehricht zu besonders günstigen Preisen an; die Kunden zahlen die Container bar und direkt am Stand, die Stadt liefert sie in den darauffolgenden Wochen direkt nachhause.

Im Kern ist der Umwelttag aber nach wie vor eine Informationsveranstaltung, wo Wissen um die Umwelt vermittelt werden soll. Heuer stehen dabei der «achtlos und möglichst schnell entsorgte Müll» im Zentrum des Anlasses; beziehungsweise die wertvollen Rohstoffe, die darin enthalten wären; neben den üblichen Verdächtigen wie PET und Glas kann auch das das Grüngut als Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Wiederverwertungen betrachtet werden, so heisst es im Flyer zum Umwelttag; zu nennen seien dabei etwa Kompost und Dünger, aber auch Biogas und Energie.

Das dritte Standbein des Anlasses ist die Gastronomie, wofür auch dieses Jahr unter Bülachs Rathausbögen eine Handwerkerschänke mit «Handfestem» von Grillwurst bis Hörnlisalat eingerichtet sein wird.

Handfest/Umwelttag: Der Anlass von Stadt Bülach und dem Sigristenkeller findet am Samstag, 19. August, von 9 bis 17 Uhr, an der Rathausgasse Bülach statt. (red)