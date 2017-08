Altstadtläden setzen auf Velokurier

Lokal einkaufen und sich seine Waren gratis nach Hause liefern lassen? Dies ist ab morgen in ­Bülach möglich, zumindest in vier Läden. Um ihren Kunden den Einkauf nach den Sommer­ferien zu erleichtern, haben sich die Verantwortlichen der Weinhandlung Bar’oc, des Wollefachgeschäftes Tutto­lana, der Altstadt-Buchhandlung und der Druckerei Citiprint eine besondere Aktion einfallen lassen. Wer bei ihnen einkauft, kann sich die Waren ab morgen bis 30. September per Velokurier gratis nach Hause liefern lassen. Dies unter dem Motto: «Geniessen Sie einen unbeschwerten Einkauf». Ein­zige Voraussetzung: Die Kunden müssen innerhalb der Bülacher Stadtgrenzen wohnen.Anlässlich der Aktion ist auch ein lustiger Film im Stil der Stummfilmzeit entstanden. Zu sehen ist ein Velokurier, der im Zeitraffer alle Läden abklappert und die Waren dann zum Kunden bringt. Den Film findet man auf den Webseiten der vier Läden.

Onlinekauf geht auch lokal

Die Idee für den Velokurier ­hatte die Mitinhaberin der Altstadt-Buchhandlung, Andrea Frei. «Wir wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass man auch in Bülach bequem per Mausklick einkaufen und sich die Waren nach Hause schicken lassen kann. Online bestellen geht nicht nur ennet der Grenze», erklärt sie. Praktisch alle Teilnehmer des Ange­botes bieten seit längerem eigene Onlineshops an. Ausserhalb der Aktion kommt bei Hauslieferungen das Porto hinzu. Von der Aktion profitieren jedoch nicht nur die Online-Shopper, sondern auch, wer per Telefon ­bestellt oder im Laden kauft. «Man kann ganz gemütlich im Laden schmökern und muss danach seine Besorgungen nicht herumschleppen», sagt Ruth Guldenschuh, Inhaberin von Tutto­lana.

Praktisch bei schweren Waren

Neben dem Service-Aspekt ­habe denn auch der ökologische Gedanken eine Rolle gespielt. Ruth Guldenschuh setzt dar­auf, dass der Velokurier in der Innen­stadt zu weniger Lärm und Verkehr führt. Schliesslich müssen Kunden für schwere Einkäufe nicht extra mit dem Auto kommen. Sie hofft daher, dass sich das Angebot längerfristig etabliert­ und dass weitere Läden mitziehen.

Doch wird die Aktion auch ­ge­nutzt werden? Die vier Geschäftsleute sind da optimistisch. «Wir verzeichnen zum Schulanfang ­immer viele Materialliefe­rungen», sagt Frei. Schulen und ­Schüler müssten sich dann jeweils neu mit Büchern eindecken. Sie ist daher zuversichtlich, dass der Velokurier gut ankommen wird.

Ebenso optimistisch sind auch Yvonne Fertig von ­Bar’oc und Daniel Bräm von Citi­print. «Weinkisten sind schwer. Für unsere Kunden wäre es die Gelegenheit, ihren Weinkeller aufzufüllen», sagt Fertig. Bisher habe sie nur positive Rückmeldungen erhalten. Die Kunden waren nur etwas skeptisch, ob der Velokurier auch zu ihnen hin­auf auf den Bülacher Hügel käme. Dies konnte Fer­tig bejahen. «Den Fahrern des Bülacher Integrationsprojektes Reissverschluss steht ein E-Bike zu Verfügung. Das macht die Sache etwas einfacher.» Auch bei Bräm bestellen Kunden häufig grössere und schwere Druckaufträge. Der Homeservice kommt da wie gerufen.

Etwas gespannter blickt Guldenschuh auf die nächste ­Woche. Ihre Kundschaft sucht sich ­Wolle und Kleider meist im Laden aus und möchte sie dann auch sofort mitnehmen. «Aber vielleicht fehlt ja jemandem genau noch ein Knäuel, um den Pullover fertig zu stricken. Dann wäre der Kurier praktisch.» (zuonline.ch)