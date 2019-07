Am 1. August herrscht ausserordentlicher Flugbetrieb

Am Abend des Schweizer Nationalfeiertags wird ausnahmsweise von Norden her auf den Pisten 14 oder 16 gelandet.

Wie in jedem Jahr werden auch am diesjährigen 1. August die abendlichen Beschränkungen für An- und Abflüge durch den deutschen Luftraum aufgehoben.

Landungen von Norden her

Wie die Flughafen AG mitteilt, müsste gemäss Deutscher Verordnung ab 21 Uhr von Osten her auf der Piste 28 gelandet werden. Nach Rücksprache mit den zuständigen deutschen Stellen wird am Abend des Nationalfeiertages auf diese Regelung verzichtet.

Landungen erfolgen ab 21 Uhr bis Ende Flugbetrieb von Norden her auf den Pisten 14 oder 16. Gestartet wird bis 22 Uhr nach Westen und Süden, ab 22 Uhr nach Norden.

Kurzfristige Abweichungen sind wetterbedingt oder im Falle eines Feuerwerkverbots jederzeit möglich. (red)