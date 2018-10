Am Flughafen hat der Winter begonnen

Seit Sonntag, als die Uhren in der Schweiz eine Stunde zurückgestellt wurden, gilt am Flughafen Zürich wieder der Winterflugplan. Dieser gilt bis und mit dem 30. März 2019. In dieser Zeit werden von Zürich 151 Destinationen in 66 Ländern angeflogen, teilt der Flughafen Zürich mit. Der neue Flugplan ist vor allem durch verschiedene höheren Frequenzen auf bestimmten Strecken definiert. Der Hub-Carrier Swiss fliegt nun zwölfmal pro Woche nach Bremen. Aber auch die Verbindungen nach Madrid, Berlin, Hamburg und Düsseldorf werden aufgestockt.

Die Edelweiss Air fliegt im Winter zweimal pro Woche nach Colombo, Ho Chi Minh City, Buenos Aires und La Palma an. Neu sind die wöchentlichen Verbindungen nach Varadero und Eilat. Zudem werden im Winter verschiedene Ferienflüge an ägyptische Destinationen sowie auf die Kanarischen Ineln durchgeführt.

Neu gibt es zudem elfmal die Woche einen Flug nach Paderborn. Dieser wird von der slowenischen Airline Adria Airways durchgeführt, werktags jeweils am Morgen und am Abend sowie am Sonntag am Abend.

Von der Umstellung auf den Winterflugplan betroffen sind jeweils auch die Zuschauerterrasse und die Rundfahrten. Die Zuschauerterrasse B ist nun nur noch täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, die Zuschauerterrasse E bleibt während des Winters für Besucher ganz geschlossen. Rundfahrten finden zudem bis am 30. März nur am Sonntag sowie an Feiertagen statt.

Swiss peilt Danzig an

Schon den Sommerflugplan ausgeheckt hat die Swiss. Sie erschliesst mit Danzig die vierte Destination in Polen, das Wirtschaftszentrum wird vier Mal pro Woche angeflogen werden. Neu im Angebot ist auch Heringsdorf auf der Ferieninsel Usedom. (red)