Angst um den Tennissport

Der Tennisclub Bülach fühlt sich bei der Planung der Sportanlagen übergangen. Er wendet sich deshalb mit einem offenen Brief an alle Bülacher Stadt- und Gemeinderäte. Darin schreibt Präsident Peter Vogelsang, man sei seit Jahren der Suche nach offenen Tennisplätzen. Derzeit ist der Klub in der Halle an der Hammerstrasse 4 untergebracht. Die Aussenanlage musste für den Bau des neuen Stadthauses weichen.

Kein Thema mehr

Der Klub habe dem Stadtrat bereits 2016 eine Variante auf dem Aussenfeld der Sportanlage Hirslen vorgeschlagen, schreibt Vogelsang. Der Stadtrat habe jedoch lediglich auf die Spielmöglichkeit im privaten Yello Club in Bachenbülach verwiesen. «Diesem überwies die Stadt aus nicht ganz klaren Gründen 50000 Franken.» Seither sei Tennis weder in der Hirslen noch beim Projekt Erachfeld ein Thema. Der Verein wünscht wieder in die Planung einbezogen zu werden. Denn, so Vogelsang: «Wird in den nächsten ein bis zwei Jahren nichts für den Tennissport unternommen, wird diese Sportart in Bülach aussterben.»