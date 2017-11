Antenne wackelt schon vor dem Bau

Das Baugespann auf dem Mehrfamilienhaus am Bergweg 7 in Bülach ist weitherum sichtbar und lässt keine Zweifel aufkommen, was auf diesem Dach im Quartier Bergli geplant ist. Die Firma Salt (ehemals Orange) hat für den Standort eine Baueingabe für eine Mobilfunkanlage eingereicht. Das Gesuch liegt noch bis zum 23. November öffentlich auf.

«Es handelt sich um eine sogenannte Makro-Antenne mit drei Hauptstrahlrichtungen und einer Leistung von insgesamt etwas mehr als 3000 Watt», sagt Benjamin Petrzilka, Mediensprecher der Firma Salt. Das sei ein mittlerer Wert.

Angst um die Gesundheit

Nun formiert sich im Quartier der Widerstand, wie Lino Zuccolo erklärt. Er und seine Frau wohnen in der Nachbarschaft des Hauses, auf dem die Antenne installiert werden soll. «In der Nachbarschaft ist eine grosse Besorgnis spürbar», sagt er. Der Standort mitten im Wohnquartier, nicht weit weg vom Kindergarten und Schulhaus Hohfuri, sei heikel angesichts der gesundheitlichen Probleme, die Mobilfunkstrahlen verursachen könnten. «Die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2011 Mobilfunkstrahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft», begründet Zuccolo die

Bedenken. Überdies sei erfahrungsgemäss eine Wertverminderung der Wohnungen und der Wegzug von Mietern zu befürchten. Der Besitzer der Liegenschaft Bergweg 7 wohnt nicht im Haus, sondern in einer Nachbargemeinde. Ein anderer Anwohner hat einen Brief mit ähnlichem Inhalt in die Haushalte des Quartiers verteilt, mit der Bitte, diesen unterschrieben an die Stadt Bülach weiterzuleiten und sich so gegen das Projekt zu wehren. Zahlreiche Anwohner haben zudem den Baurechtsentscheid angefordert, um sich das Rekursrecht zu wahren.

Stadt will verweigern

«Die Baubehörde Bülach hat Kenntnis von den Bedenken der betroffenen Anwohner», sagt Manuel Anrig, Abteilungsleiter Planung und Bau. Die Firma Salt habe die Stadt im Vorfeld des Baugesuchs nicht kontaktiert. Das Gesuch befinde sich derzeit in Bearbeitung und die Abteilung Planung und Bau stehe mit Salt in Kontakt: «Dem Mobilfunkanbieter wurde jedoch bereits mitgeteilt, dass das Bauvorhaben in der eingereichten Form nicht bewilligungsfähig ist.» Dies, weil sich die Antenne nicht in die Umgebung einordne. Alles Weitere sei derzeit Bestandteil des baurechtlichen Bewilligungsverfahrens.

Gemäss Salt besteht in Sachen Mobilfunkversorgung in Bülach deutliches Verbesserungspotenzial. «Im dicht besiedelten Gebiet kommt es öfters vor, dass eine Mobilfunkantenne auf einem Mehrfamilienhaus zu stehen kommt», sagt Petrzilka. Es mache Sinn, die Mobilfunkantenne auf einem hohen Gebäude zu erstellen, da sich so keine anderen Gebäude in unmittelbarer Nähe der Hauptstrahlrichtung befinden.

Wichtig sei zu wissen, dass die Strahlung, welche vom Handy ausgehe, umso mehr zunehme, je weiter sich die Antenne vom Nutzer befinde. Die vom Handy ausgehende Strahlung sei bis zu 30-mal stärker als die an einem Ort mit empfindlicher Nutzung zulässige Strahlung einer Mobilfunkantenne. Das Baugesuch erfolge gemäss den Bestimmungen der Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung und entspreche auch sonst den anwendbaren Richtlinien und Reglementen: «Es ist damit bewilligungspflichtig», sagt Petr-zilka. Sollte die Stadt die Baubewilligung verweigern, würde Salt den Entscheid weiterziehen.

Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass Salt auf den Bau einer Antenne verzichtet. Im September des vergangenen Jahres etwa machte das Unternehmen im Dübendorfer Ortsteil Gockhausen einen Rückzieher. Dort hatten sich über 70 Nachbarn zusammengeschlossen, um eine Antenne im Einfamilienhausquartier zu verhindern. (Zürcher Unterländer)