Auch Monika Fasnacht jasste für einen guten Zweck

Nach und nach trudeln rund 40 Jassbegeisterte im Gottfried-Keller-Zentrum ein. Alain Karch, Vorstandsmitglied des organisierenden Vereins ALD-Charity, begrüsst die Gäste und teilt ihnen eine persönliche Nummer zu. «Am Schluss des Anlasses werden die Preise ausgelost, unabhängig davon, wer gewonnen hat», begründet er.

Als Publikumsmagnet konnte Jasskönigin Monika Fasnacht gewonnen werden, dank «persönlicher Beziehungen», wie sie erklärt. «Die Krankheit ALD kannte ich bisher nicht. Doch ich unterstütze pro Jahr zwei bis drei Charity-Anlässe und trage gern meinen Teil dazu bei.» Mit dabei ist auch ihr Hund Filou. «Er ist den Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung gewohnt», sagt Monika Fasnacht, während Filou ruhig in einer Ecke Platz nimmt und sich nicht sonderlich um die Jasskarten zu kümmern scheint. Sie selbst spiele am liebsten den Coiffeur-Jass.

Fünf Stunden Spieldauer

Während Gemeindepräsident Ernst Gassmann mit drei Spielpartnern bereits eine Einspielrunde beginnt, erklärt Karch die Spielregeln für den 1291-Jass. «Pro Jassrunde gibt es acht Matches à 157 Punkten. Das Spielsystem ist der Schieber, die Spielpaarungen werden jeweils vor den Jassrunden ausgelost.» Rund fünf Stunden Geduld sollten die Jassteilnehmer mitbringen, bevor der Gewinner oder die Gewinnerin feststeht.

Stefan Volkert aus Konstanz (De) ist von der Krankheit ALD betroffen. Jassen könne er zwar nicht wirklich, aber er wolle mit seiner Teilnahme am Anlass auf die Krankheit aufmerksam machen. Er sei auf Krücken oder den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem wolle er seine Krankheit nicht verstecken. «In Deutschland kennen wir ein ähnliches Spiel. Aber erst seit einer Woche übe ich mit meinen Kumpels wirklich zu jassen», sagt der 39-Jährige.

Bevor es mit den Jassrunden so richtig losgeht, stellt Alain Karch den «Stargast» vor. «Wir wissen inzwischen alle, dass Herzogin Meghan Markle Glattfelder Wurzeln hat. Eine Herzogin ist für uns nicht genug, wir möchten lieber eine Königin – nämlich Jasskönigin Monika Fasnacht.» Nach der ersten verlorenen Runde zeigt sich ebendiese gefasst. «Wir hatten Pech mit den Karten. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht.»

Rund 3500 Franken Spenden

Anwesend ist auch Familie Fasler. Heute spielen sie, per Los zugeteilt, gegeneinander. Gabriela Fasler hat den ersten Match knapp gewonnen. Doch das ist eine Nebensache: Ihr Sohn Janick ist vor einem halben Jahr an der Krankheit ALD gestorben. «Es sind gemischte Gefühle heute. Doch wir wollen weiterhin an den Schicksalen von betroffenen Personen Anteil nehmen.» Die Krankheit werde immer ein Thema bleiben, sagt Fasler.

Rund 3500 Franken an Spenden sollten bei diesem Anlass dank Eintrittsgeldern, Konsumationen und Sponsorenbeiträgen zusammenkommen, erklärt ein zufriedener Alain Karch.

Was ist ALD?

ALD steht für die Stoffwechselerkrankung Adrenoleukodystrophie, welche zu zahlreichen neurologischen Symptomen wie Gangauffälligkeiten, Lähmungserscheinungen, Seh-, Hör- und Sprachstörungen sowie Organausfällen führt. ALD tritt ausschliesslich bei Knaben auf und kann innerhalb weniger Jahre tödlich verlaufen. Die Krankheit wird mit dem X-Chromosom von den Müttern auf die Kinder weitervererbt. Die sehr seltene Nervenkrankheit ist beinahe unerforscht. In der Schweiz gibt es nur circa 25 Betroffene. Bei der Krankheit AMN handelt es sich um eine abgeschwächte Form, welche im Erwachsenenalter auftritt. In wenigen Fällen sind auch Frauen betroffen.

Weitere Informationen unter www.ald-charity.ch.