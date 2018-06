Auch Wilemer lehnen ein Restatement ab

Die Wilemer haben an ihrer Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2017 diskussionslos und ohne Gegenstimme angenommen. Diese schloss bei einem Aufwand von 6,2 Millionen mit einem Plus von knapp 620 000 Franken. Veranschlagt gewesen war ein kleines Minus von rund 20 000 Franken. Zur relativ markanten Abweichnung vom Budget hatten zum einen höhere Steuererträge und höhere Kieserträge, zum anderen geringere Ausgaben in der sozialen Wohlfahrt beigetragen.

Die Investitionsrechnung von Wil weist im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von rund 2,1 Millionen Franken auf. Damit hat die Gemeinde die 2,2 Millionen an veranschlagten Investitionen fast erreicht. Am Rande der Veranstaltung haben die Wilemer den aus der Behörde ausscheidenden Hochbauvorsteher Karl Zimmermann gebührend verabschiedet. Er hat dem Gemeinderat seit 1999 angehört.

Neubewerten oder nicht

Im Weiteren haben die 35 anwesenden Stimmberechtigten (3,5 Prozent) dem Antrag des Gemeinderats zugestimmt, auf das Restatement des Verwaltungsvermögens zu verzichten. Rund ein Drittel der Zürcher Gemeinden hat sich bislang dafür ausgesprochen, die Neubewertung vorzunehmen. Noch haben sich nicht alle Kommunen entschieden.

Beim Restatement geht es im Wesentlichen um die Frage, wie der Buchwert des Vermögens einer Gemeinde behandelt werden soll: Mit der neuen Rechnungslegung (HRM2) wird im Haushalt von Gemeinden, gemäss den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Vermögen linear statt degressiv abgeschrieben.

Das heisst konkret: Anstatt wie bisher jedes Jahr denselben Prozentsatz des Restwerts abzuschreiben, wird der Wertverlust neu jedes Jahr mit demselben Betrag angegeben. Die Frage ist, ob das aktuelle Verwaltungsvermögen so in den Büchern stehen sollte, als wäre schon bis anhin degressiv abgeschrieben worden (Restatement), oder ob man die Zahlen vorerst so stehen lassen will, wie sie eben aktuell sind (kein Restatement).

Im Sinne einer transparenten und vergleichbaren Buchhaltung («True and Fair»-Prinzip) war ursprünglich vorgesehen, dass alle Kommunen zwingend ein Restatement vorzunehmen hätten. Doch bis das neue Gemeindegesetz unter Dach und Fach war, ist der politische Streitpunkt aufgeweicht, sprich für fakultativ erklärt worden. Das Wilemer Nachbardorf Rafz etwa hatte sich an der Gemeindeversammlug vom Montag für ein Restatement ausgesprochen. (Zürcher Unterländer)