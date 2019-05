Auf der Hauptverkehrsader wird es eng

Die bestehende Wasserleitung unter der Klotenerstrasse in Bassersdorf wurde im Jahr 1967 eingebaut und ist somit bereits über 50 Jahre alt. In den vergangenen zehn Jahren erfolgten 16 Rohrbrüche, acht in der Hauptleitung und acht in Hauszuleitungen.

Neben den Verkehrsbehinderungen, verursacht durch die spontanen Reparaturarbeiten, sind Rohrbrüche teure Angelegenheiten und verursachen durch Wassereinbrüche in Kellerräumen auch Unannehmlichkeiten bei den Anwohnern.

Die Behebung eines Rohrbruchs kostet zwischen 80000 und 140000 Franken. Nur Schäden an Dritten sind durch Versicherungen gedeckt.

Die Arbeiten werden Lärm verursachen

Am Montagabend orientierte Gemeinderat Christian Pfaller in der reformierten Kirche über die bevorstehende Sanierung der Wasserleitung. Zu dieser Informationsveranstaltung lud Michael Nauer, Bereichsleiter Tiefbau, insgesamt 600 Anwohnerinnen und Anwohner sowie Mitglieder des Gewerbevereins ein.

«Die Aufschiebung des Ersatzes der Wasserleitung lässt sich nicht mehr verantworten.»



Anwesend davon waren lediglich 30 Personen. «Die Aufschiebung des Ersatzes der Wasserleitung lässt sich nicht mehr verantworten. Die Arbeiten werden für Anwohner zu Lärmemissionen und für den Verkehr zu Einschränkungen führen», äusserte sich Pfaller. Der Kanton plane auf dem betroffenen Strassenkörper ausserdem in den nächsten zehn Jahren keine Sanierungsarbeiten.

Um die Behinderungen möglichst tief zu halten, erfolgt der Ersatz der Wasserleitung in den verkehrsärmeren Sommerferien. Der öffentliche Busbetrieb darf nämlich keine Einschränkungen erleiden. Für die Sanierung sind zwei Bauphasen vorgesehen. In einer ersten Phase, vom 24. Juni bis 12. Juli, wird ein kleiner Sektor innerhalb von zwei bis drei Wochen zwischen 20.30 und 5.30 Uhr in Nachtarbeit saniert.

Tagsüber ist die die Klotenerstrasse normal befahrbar. Der grössere Teil der Arbeiten erfolgt während fünf Wochen, vom 15. Juli bis am 16. August, tagsüber in den Sommerferien. Total sind 310 Meter Leitung unter der täglich von 20000 Autos befahrenen Strasse zu ersetzen.

Verschiedene Varianten der Verkehrsführung wurden geprüft. In der ersten Bauphase zwischen den Abzweigungen Gerlisberg- und Opfikonerstrasse ist die Klotenerstrasse tagsüber durchgehend in beiden Richtungen befahrbar. Während den Nachtarbeiten steuert eine Lichtsignalanlage den einspurigen Verkehr.

In der zweiten Etappe von der Opfikonerstrasse bis zur Hausnummer 86 an der Klotenerstrasse, ist diese aus Richtung Kloten normal befahrbar. In der Gegenrichtung muss die Baustelle über die Gerlisberg- und Bachstrasse umfahren werden. Die ÖV-Busse fahren, gesteuert durch eine Lichtsignalanlage, über die Opfikonerstrasse.

Sanierung kostet insgesamt 800000 Franken

Besucher Florian Moser wollte wissen, ob die Tempolimite auf der Umfahrung Gerlisbergstrasse während der Bauzeit bestehen bleibt. Die Antwort war Ja. Aber es werde noch geprüft, ob einige Schikanen wegzuräumen seien. Ein weiterer Besucher erkundigte sich nach den Parkplätzen auf der Klotenerstrasse.

Christian Pfaller erklärte, dass die Parkplätze auf der Südseite des Bauabschittes aufgehoben werden, auf der Nordseite bleiben sie bestehen. Die Sanierung der Wasserleitung belastet die Gemeindekasse insgesamt mit 800000 Franken, der Kanton leistet keine Beiträge.

(Zürcher Unterländer)