Auto-Schmuckstücke glänzen in historischer Kulisse

Wenn ein Cadillac aus den 70ern neben einem Dodge aus den 40ern oder ein MG mit Jahrgang 67 neben einem 57er Chevi Pickup steht, dann ist Oldtimertreff. Das mittelalterliche Städtchen Eglisau bot die dazu passende Kulisse für die rund 200 Oldtimer, die vorgestern Sonntag aus der ganzen Schweiz angereist kamen.

Der im Dezember 2017 gegründete Verein Oldtimertreffen Eglisau-Rafzerfeld organisierte diesen Anlass zum ersten Mal. Die grössten Bedenken lagen für Präsident Christian Lee an den besonderen Platzverhältnissen an der Ober-und Untergass und der Rheinstrasse, die für diesen Anlass gesperrt waren. «Wie stellen wir die Autos und haben alle Platz?» waren Fragen die sich das Ok im Vorfeld stellte, zumal wenige Ausweichmöglichkeiten vorhanden waren.

«So ein Anlass ist auch immer vom Wetter abhängig und eine Anmeldung der Teilnehmenden nicht üblich.» Das Wetter stand auf der Seite der Oldtimer-Liebhaber. Das Städtchen vermochte die zahlreich erschienenen Zuschauer – einige hundert - problemlos zu schlucken, nicht aber alle Oldtimer. «Schon eine Stunde vor Beginn war der Andrang riesig und wir mussten Autos wegweisen», bedauerte Lee.

Als Schlusspunkt ein Corso

Auch viele Unterländer Oldie-Besitzer liessen sich die Gelegenheit nicht entgehen, vor der Haustüre sozusagen ihre Oldtimer, Autos die mindestens 30 Jahre alt sind, dem interessierten Publikum zu präsentieren. Wie das Ehepaar Erika und Dominik Schnyder aus Bassersdorf. Sie kamen mit ihrem originalen MG B mit Jahrgang 1969 angefahren. «Wir nehmen sonst nicht regelmässig an solche Treffen teil, es ist aber super, wenn es so nahe stattfindet», meinte Dominik Schnyder.

Er hat sein Auto vor 20 Jahren total restauriert und ist seither mit seiner Frau rund 15 000 Kilometer gefahren. «Es geht fast nichts kaputt, das Teuerste ist eigentlich die Garage für das Auto. Es draussen stehen lassen ist ja viel zu schade.»

Dass die vielen Besucher trotz Feuerverbot in den Genuss von Grilliertem kamen verdankten sie laut Dominik Lee der sehr unbürokratisch ausgestellten Ausnahmebewilligung der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Ein Corso nach Glattfelden krönte einen erfolgreichen Anlass der Auto-Schmuckstücke. (Zürcher Unterländer)