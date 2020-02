Autobahn war gesperrt, durchstartende Flugzeuge im Video

Schwächer als Burglind und Lothar

Sturm «Sabine» hat am Montagmorgen verbreitet schwere Sturmböen gebracht. Am Vormittag wurden im Flachland Spitzenböen bis 110 km/h registriert. In den höheren Lagen – zum Beispiel auf dem Uetliberg – erreichte der Wind bis gegen 160 km/h.



Damit ist der Sturm vergleichbar stark ausgefallen, wie die beiden letzten kräftigen Stürme dieses Winters: «Lolita» am 28. Januar und «Petra» am 4. Februar.



Rekordverdächtig sind die im Rahmen von «Sabine» aufgetretenen Windstärken aber nicht. Am 4. Januar 2018 wurden im Rahmen des Sturms «Burglind» zum Beispiel deutlich höhere Böen gemessen (bis 150 km/h im Flachland). Allerdings traten diese Böe nur kleinräumig in eingelagerten Wintergewittern auf. Ansonsten waren die Windspitzen bei «Burglind» mit jenen von "Sabine" vergleichbar.



Auch der legendäre Wintersturm «Lothar», der am 26. Januar 1999 im Flachland des Schweizer Mittellandes verbreitet Orkanböen und bis heute vielerorts unerreichte Sachschäden brachte, war um einiges stärker als «Sabine»: Bei Lothar wurden im Flachland verbreitet Spitzenböen von 130 bis 140 km/h gemessen. (mst)