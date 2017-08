Bagger und Sauger sind für Bondo bereit

Die Anfrage aus dem Bergsturzgebiet im Bergell ging am vergangenen Wochenende ein, bestätigt Silvan Eberhard. Er ist Geschäftsführer Logistik der gleichnamigen Baufirma mit Sitz in Kloten. Seither konnte er bereits etliche tonnenschwere Spezialmaschinen vom Standort Oberglatt ins Bergeller Bergdorf Bondo schicken. «Wir wollen die Einheimischen vor Ort nicht konkurrenzieren», sagt er und fügt an, «aber solch grosse Maschinen ­haben sie dort halt einfach nicht verfügbar, da es sonst keine solch grossen Geräte braucht.»

Am Sonntag hat ein Teil der Eberhard-Belegschaft in Oberglatt eine Sonderschicht geleistet, damit weitere Spezialbagger transportbereit gemacht werden konnten. Ins Bergell verfrachtet wird die schwere Last aus dem Flachland nämlich auf Tiefladern von der Partnerfirma Feldmann. Im Laufe dieser Woche werden insgesamt drei Spezialbagger und zwei Dumper mit riesigen Ladebrücken für den Abtransport des Geschiebes in Bondo zur Verfügung stehen.

Ferngesteuerte Baggersind sehr rar hierzulande

Noch immer fürchtet man wei­tere Felsabbrüche, die vom fast 3400 Meter hohen Pizzo Cengalo ins Val Bondasca hinunterstürzen und sich dort mit dem teils aufgestauten Bergbach innert Minuten in Form von Schlammlawinen bis in den Talboden auf gerade noch etwas über 800 Meter über Meer ergiessen.

Die Baggerführer, Chauffeure und Einsatzkräfte im Dorf müssen deshalb stets mit weiterem Unheil rechnen und bereit sein, das Einsatzgebiet schnell zu verlassen. Das weiss auch Silvan Eberhard. Deshalb ist der ferngesteuerte Raupenbagger aus dem Zürcher Unterland ideal für diesen gefährlichen Einsatz. «Meines Wissens gibt es nur ganz wenige­ ferngesteuerte Bagger in der Schweiz. Möglicherweise sind wir momentan sogar die Einzigen, die einen solchen besitzen.» Gegenüber TeleZüri meinte der Logistikchef der Firma: «Klar wollen wir keinen verlieren – aber lieber einen Bagger als einen Bagger samt Maschinisten.»

Angesichts der Wucht des Geschie­bes und weil bereits Baumaschinen während Räumungsarbeiten im südbündnerischen Dorf von einem nachträglichen Murgang verschüttet wurden, ist das Risiko bei den laufenden Sicherungsarbeiten jedenfalls weiterhin nicht zu unterschätzen.

Gestern wurde Eberhards grösster und schwerster Bagger zunächst von Wildegg nach Oberglatt gebracht. Hier im Unterland wird das 100-Tonnen-Ungetüm für den Tiefladertransport nach Bondo fertig gemacht. In den nächsten Tagen wird dieser dritte Spezialbagger wie die bisherigen Konvois aus dem Zürcher Unterland via Thusis, Julierpass durchs Oberengadin und den Malojapass hinunter ins Einsatzgebiet gebracht. Dort soll das Schwergewicht dafür sorgen, dass die Geröllmassen möglichst rasch und effizient aus dem Weg geschafft werden, sodass zunächst im Falle neuerlicher Schlammlawinen die Sicherheitsbecken wieder genügend Auffangkapazität hätten.

Unterländer Spezialeinsatz heuer schon im Oberengadin

Unweit des jetzigen Einsatz­ortes war Eberhard in diesem Jahr schon einmal zu einem Einsatz beordert worden. Und zwar nach St. Moritz, wo nach heftigen Gewittern und starken Regenfällen vor dem Pfingstwochenende der Bergbach Ovel da Staz über die Ufer ging. Das Bächlein hatte unweit der Jugendherberge eine rund 200 Meter lange Röhre mit Geschiebe gefüllt und somit den Abfluss verstopft.

Dort waren die Unterländer Spezialisten vor allem wegen ihres speziellen «Staubsaugers» gefragt. Damit können nämlich weit mehr als nur kleine Staubkörner mittels dicken Schläuchen aufgenommen werden, ganz im Gegenteil. «Die Saug­bagger entfernten während fünf Tagen insgesamt 420 Kubik­meter Schlamm, Sand und Geröll aus dem unterirdischen Bach­lauf», berichtet die Firma auf ihrer Web­site über den Notfalleinsatz im Nobelkurort.

Silvan Eberhard sieht auch in Bondo bereits Einsatzmög­lichkeiten für die Spezialsaugtechnik. Allerdings erst wenn die Räumung der betroffenen Häuser und Garagen ansteht, wo sich Schlamm, Sand und Geröll noch meterhoch türmen.

Gerade Unwettereinsätze, aber auch Unfälle mit beispiels­weise Verschmutzungen durch Öl sind keine Seltenheit für das Bauunternehmen mit Hauptsitz in Kloten. Zusammen mit drei Partner­firmen, die ebenfalls über Spezialgerätschaften ver­fügen, haben sie eine Schnelleinsatzgruppe, die SEG 24, gegründet. «So werden wir ein- bis ­zweimal pro Woche zu Notfällen überall in der Schweiz gerufen», erzählt Silvan Eberhard. (Zürcher Unterländer)