Baubewilligung für Neubau anstelle von Brandruine erteilt

An der Klotenerstrasse mitten in Basserdorf steht seit Anfang August 2018 nur noch die verkohlte Ruine eines alten Bauernhauses. Auf demselben Grundstück könnte schon bald mit dem Neubau eines grosszügigen Wohnhauses begonnen werden.

Eine Baubewilligung liege inzwischen vor, berichtet die Lokalzeitung «Dorf-Blitz» in ihrer aktuellen Ausgabe.

Dies kommt einem Meilenstein gleich, wurde doch an jener Ecke Klotener-/Opfikonerstrasse in Bassersdorf seit Jahren an neuen Bauten herumstudiert und projektiert, ohne dass sich an Ort und Stelle sichtbar etwas getan hätte.

Schon lange unbewohnt

Die auffälligste Veränderung ergab sich am 4. August vor einem Jahr, als das besagte Bauernhauses in Brand geriet und völlig zerstört wurde. Es stand schon seit Jahren leer, verletzt wurde niemand.

Seit einer Weile ragen schon Baugespanne in den Himmel. Grundbesitzer Urs Brunner plant derweil insgesamt zwei neue Wohnhäuser. Auch auf dem Nachbargrundstück soll ein mehrgeschossiger Bau mit altersgerechten Wohnungen entstehen.

Knackpunkt war der Dorfbach, der die Parzellen in der Mitte trennt. Nun sollen aber alle Anforderungen zum Hochwasserschutz erfüllt sein. (cwü)