Bauen, so lange es geht

Mit einem grossem Defizit geplant, mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen: Es war ein angenehmer letzter Auftritt für Finanzvorstand Hanspeter Plüss (SVP). Es seien vor allem die Steuern, besonders die Grundstückgewinnsteuern gewesen, die mehr Geld in die Kasse der Gemeinde gespült hätten, erklärte er den 80 anwesenden Stimmberechtigten (3 Prozent) am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung auf dem Höriberg. Das verhilft der Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde zu einem Ertragsüberschuss von 292 563 Franken, bei Aufwendungen von rund 12 Millionen und Erträgen von 12,3 Millionen Franken.

Dafür, dass angesichts dieser positiven Kunde, keine Euphorie aufkam, sorgten gleich zwei Stimmen. RPK-Präsident Matthias Lehmann (parteilos) empfahl die Annahme der Rechnung mit den Worten: «Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.» Gemeindepräsident Roger Götz (SVP) doppelte nach. «Nicht, dass nun der Gedanke aufkommt, es gehe uns finanziell gut.»

Die Zeit zum Bauen drängt

Gewinne aus Grundstückgewinnsteuern seien erfreulich, aber nicht nachhaltig: «Die Nettoschuld Höris beträgt noch immer über eine halbe Million Franken.» Es gelte deshalb, das Geld sorgsam auszugeben und Einnahmen zu generieren, vor allem indem man die Bautätigkeit vorantreibe – und das am besten zügig. Denn, so der Gemeindepräsident: «Wenn das Betriebsreglement 2014 für den Flughafen in Kraft tritt, droht Höri ein erneutes Bauverbot.»

Dann dürften mehr und schwerere Maschinen Richtung Norden starten. «Wir müssen das mit allen Mitteln verhindern oder mindestens hinauszögern», sagte Götz. «In der Zwischenzeit gilt es, das alte Regime zu nutzen, um Baulücken zu schliessen.»

Bauliche Entwicklung trotz Fluglärm: Das ist auch das Ziel des Masterplans «Ortsentwicklung Endhöri», der vom Stimmvolk im September des vergangenen Jahres in Kraft gesetzt wurde. An der Versammlung konnte Bau- und Werkvorstand Christian Meier (parteilos) das erste Resultat präsentieren: am Dörndlerweg entsteht ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Die Versammlung genehmigte die Kreditabrechnung über den Masterplan und die Jahresrechnung ohne Gegenstimme.

(Zürcher Unterländer)