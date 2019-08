Begleitet sicher den Hochrhein hinunter treiben lassen

Der Start ist um 14.30 Uhr bei der Nacker Wiese gegenüber von Ellikon am Rhein, das Ziel beim Strandbad Rüdlingen. Für die 4 Kilometer lange Schwimmstrecke benötigt man etwa 30 Minuten.

Die Schwimmer werden von Kanus und Standup Paddles begleitet, die im Notfall zur Stelle sind. Bevor die Teilnehmerinnen ins Wasser steigen, werden sie über das richtige Verhalten im Fluss informiert. Zum Start gelangt man mit dem Kursschiff und Fähre via Ellikon am Rhein oder mit dem Shuttlebus ab dem Parkplatz Rüdlingen. Organisiert wird das Rheinschwimmen von Hans Alder vom Sportegge in Eglisau. Er sorgt auch für den Transport der Kleider.

(red)