Behindertengerecht in zwei Etappen

Bis Ende 2023 müssten nicht nur alle 1800 Bahnhöfe der Eidgenossenschaft, sondern auch die zahllosen Bushaltestellen für behinderte und betagte Fahrgäste ohne Einschränkungen nutzbar sein. Was «hindernisfreie» Bus-Stopps sein sollen, führt das kantonale Amt für Verkehr in seinen «Empfehlungen zur Ausgestaltung» kon­kret aus.

Dort wird als bau­licher Standard eine Randsteinhöhe von 16 Zentimetern und eine Manövrierfläche (etwa für Rollstühle) von 2,9 Metern Breite auf einer Länge von 4 Metern angegeben. Das Minimum ist bei 10 Zentimetern Höhe und 2,3 Metern Manövrierbreite bestimmt.

Randstein und Gehsteigbreite

Die beiden Haltestellen Breitenmatt in Wil erfüllen diese Anforderung noch nicht. Das wäre an sich nicht speziell. Denn da man innerhalb des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) grundsätzlich erst dann auf Barrierefreiheit umrüsten will, wenn ohnehin Sanie­rungen oder Umbauten an den Haltestellen fällig sind, ist man heute mit der Umsetzung längst nicht fertig.

Besonders am Fall Breitenmatt ist viel mehr, dass zumindest die Haltestelle in Fahrtrichtung Hüntwangen bereits umgebaut worden ist – und zwar 2012, im Rahmen einer Strassensanierung. Der Ausbau erfolgte nach den damals rechtsgültigen Vorschriften behindertengerecht. «Mittlerweile haben diese Vorschriften sich jedoch geän­dert, weshalb auch an dieser Bushaltestelle bauliche Massnahmen vorgenommen werden müssen», schreibt der Gemeinderat von Wil in seinem Bericht. Konkret stimmt zwar die Randsteinhöhe, die Breite der Haltekante muss aber von 1,50 Meter auf immerhin 2 Meter ausgebaut werden.

Die gegenüberliegende Haltestelle in Fahrtrichtung Dorf muss ohnehin noch komplett umgestaltet werden, weil sie 2012 nicht verändert worden war. Mit der S9, die seit Ende 2015 im Halbstundentakt vom Bahnhof Hüntwangen-Wil von und nach Zürich verkehrt, wurden auch die Buskonzepte im Rafzerfeld angepasst. «Deshalb wird die Bushaltestelle Breitenmatt weiterhin von beiden Seiten angefahren und nicht, wie ursprünglich angenommen, nur einseitig – respektive durch einen Rundkurs erschlossen.»

Zunächst 87 000 Franken

Das Projekt Neubau Bushalte­stelle Breitenmatt (Richtung Dorf) wird für den Voranschlag 2018 vorgesehen. Wie viel Geld ­dafür ins Budget eingestellt werden wird, ist noch nicht ent­schieden. Gemäss Gemeinde­schrei­berin Katja Wickihalder operiert die Behörde derzeit mit der ­­Summe von 87 000 Franken – ­ohne Gewähr. Auch in Zukunft wer­den die Autos, die allenfalls hin­ter dem Bus fahren, an der Halte­stelle mit anhalten müssen.

Hinter dem Entscheid des Gemein­derats, eine Kapphaltestelle (auf dem Fahrbahnbereich in statt einer Bucht) zu realisieren, stehen gleich mehrere Überlegungen. Unter anderem wird im Ratsbericht dazu das Argument der Verkehrsberuhigung aufgeführt. Ausserdem wird ausgeführt, dass der stehende Bus den Verkehr auf der Strasse blockiert und damit für eine sichere Strassenüberquerung sorge. (Zürcher Unterländer)