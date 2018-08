Bekannter Ort mit unbekanntem Gegner

Die ältesten Spieler, die im Team der EVZ Academy dabei sind, haben Jahrgang 1994, sind also gerade mal 24 Jahre alt. Das rührt daher, dass die erst vor vier Jahren gegründete Ausbildungs- und Nachwuchsabteilung des EV Zug , jungen Sportlern eine Profikarriere ermöglichen will. Diese Mannschaft ist eine von neun, gegen die der EHC Kloten diese Saison antreten wird.

Seit 22 Jahren dabei

Mario Vassanelli ist seit 2002 als Fandelegierter Ansprechperson für alle Fans und Fanclubs des EV Zug, also auch für das Farmteam. Er sagt: «Das Verhältnis der Zuger Fans zum Klotener Team war nie besonders herzlich.» Bisher galt das in der Nationalleague für den EVZ. Vassanelli geht aber davon aus, dass sich diese Einstellung auch für die kommende Saison mit einem anderen Team nicht gross ändern wird.

Bis vor zwei Jahren war Vassanelli im Vorstand des EVZ tätig. Insgesamt ist er dem Eishockey seit 22 Jahren verbunden. «Mir hat dieser Sport immer gefallen.» Als sein Sohn damit anfing, war für den Vater klar, sich in der einen oder andern Form dafür zu engagieren. «Ich bin neben meiner Tätigkeit als Funktionär vor allem Fan», hält er fest. Für ihn spiele es keine Rolle, welche Teams sich auf dem Eis gegenüber stehen. «Hauptsache, es wird gutes Eishockey gespielt.»

«Wenn 300 Fans ein Spiel der Academy verfolgen, sind es viele.»Mario Vassanelli ist als Fandelegierter Bindeglied zwischen Verein und Fans

«Extrem schwieriger Gegner»

Aushängeschild des EVZ ist der ehemalige Nati-Torhüter Lars Weibel, der seine Aktiv-Karriere 2010 beendete. Beim Schweizer Fernsehen ist er als Co-Moderator bei Übertragungen von Eis-hockeyspielen im Einsatz. In Zug übernahm er 2013 verschiedene Aufgaben im Marketingbereich und später die Leitung von The Hockey Academy. Über den EHC Kloten sagt er: «Das ist ein extrem schwieriger Gegner, der zu den Top Ten im Schweizer Eishockey gehört.»

Trotzdem sieht er die Spieler der Academy nicht einfach als Kanonenfutter. Er setzt auf die Qualität aus den eigenen Reihen und ist überzeugt, dass die jungen Sportler einen guten Job machen werden. Man müsse aber auch realistisch sein, und können von diesem Team nicht Nati-A-Niveau erwarten. «Unser Ziel ist es, gutes und attraktives Eishockey zu spielen.»

Zwei verschiedene Hallen

Die EVZ Academy spielt in verschiedenen Hallen. Die etwas in die Jahre gekommende Übungshalle nennt sich Academy Arena und befindet sich gleich neben der glamourösen Bossard Arena. «Dort ist es immer sehr kalt», sagt Vassanelli. Im Vergleich zum modernen Bau nebenan wirkt das Gebäude ziemlich unscheinbar. Doch die Klotener können sich freuen: Die Spiele, die sie in Zug austragen, finden in der Bossard Arena statt. Das liegt auch daran, dass die EHC-Fans vom Verband als Risikogruppe eingestuft werden, wie Weibel erklärt. In der grossen Halle sind die Sicherheitseinrichtungen auf dem neuesten Stand, und die Anhänger der beiden Clubs können sauber getrennt werden. Mit einem Besucheransturm rechnen aber weder Weibel noch Vassanelli. Gemäss Weibel wird es schwierig sein, mehr als 500 Zuschauer zu mobilisieren. Und der Fandelegierte sagt: «Wenn 300 Personen diese Swiss-League-Spiele hier in Zug mitverfolgen, sind das viele.»

Knapp 7000 Zuschauer waren jeweils durchschnittlich in der vergangenen Saison in der Bossard Arena anzutreffen, wenn der EVZ ein Heimspiel hatte. Rund 1600 weniger, nämlich 5400 Fans, hatten den Weg in die Swiss Arena in Kloten geschafft. Das war vergangene Saison als die Klotener noch in der obersten Liga spielten. Es bleibt abzuwarten, wie stark die Bindung zum Club nach dessen Abstieg noch ist. Und noch viel ungewisser ist die Treue der Fans, wenn es um Auswärtsspiele geht. Immerhin ist Zug als Destination nicht allzu weit entfernt und die Bossard Arena bereits bekannt. (Zürcher Unterländer)