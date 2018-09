Besuch im digitalen Klassenzimmer

Nachgefragt

Bester Freund und grösster Feind

Herr Waller, können Smartphones an Schulen sinnvoll ­eingesetzt werden?

Gregor Waller: Definitiv; es gibt viele wertvolle Lern- und Vertiefungs-Apps. Im Unterschied zu herkömmlichen Aufgabenblättern ist bei Apps das Tempo besser auf den einzelnen Schüler zugeschnitten und sie sind dank des spielerischen Aspekts oft motivierter. Guter Frontalunterricht funktioniert aber nach wie vor am besten ohne Smartphones.



Ist es überhaupt die Aufgabe der Schule, einen sinnvollen Umgang mit Handys zu vermitteln?

Das Elternhaus und die Schule müssen zusammenarbeiten. Aber die Schule sollte definitiv ihren Teil dazu beitragen. Unsere Gesellschaft braucht grundsätz­liche Regeln, wie wir mit Handys umgehen sollen, eine Art Handyknigge. Die Kinder müssen beispielsweise lernen, dass bei einem direkten Gespräch das Gegenüber Priorität hat und nicht das Smartphone. Wichtig ist auch, dass Eltern und Lehrer ein Vorbild sind.



Was würden Sie von einem kompletten Handyverbot an Schulen wie beispielsweise in Frankreich halten?

Ich fände das schade. Die Schüler müssten dadurch ihre Handykompetenzen gänzlich unabhängig von der Schule erwerben. Eu­ropa steckt diesbezüglich gerade in einem riesigen Experiment: Einige Länder wie Frankreich verbieten Smartphones komplett, während beispielsweise Finnland sehr stark auf digitale Tools im Unterricht setzt. In fünf Jahren werden wir dann sehen, welcher Weg sich bewährt hat.



Wie schädlich ist der Handy­konsum wirklich?

Wie bei so vielem lautet auch hier die Antwort: Die Dosis macht das Gift. Ungefähr 95 Prozent der jungen Leute pflegen einen positiven, kompetenten Umgang mit dem mobilen Gerät. Damit meine ich, dass es ihnen einen Gewinn bringt, das Smartphone zu verwenden. Sie können beispielsweise ihr soziales Netzwerk pflegen. Bei lediglich 5 Prozent der jungen Leute ist der Handykonsum problematisch. Oftmals haben diese Personen auch zu Hause oder in der Schule Probleme und der übermässige Handykonsum ist eine Reaktion darauf. In den Medien wird aber häufig nur über die negativen Aspekte berichtet. So haben die meisten Leute ein verzerrtes Bild davon.



Im Forschungsprojekt «Gene­ration Smartphone» der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) untersuchten Sie die Smartphone-Nutzung von Jugendlichen. Was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Das Smartphone ist für Jugend­liche unverzichtbar im Alltag, weil so viele Anwendungen gebündelt sind. Vieles ist Information, Unterhaltung und Kommunikation zugleich – «Spass» und «Ernsthaftes» sind nicht getrennt. Oftmals haben die Jugendlichen ambivalente Gefühle gegenüber dem Gerät: Es ist ihr «bester Freund» und ihr «grösster Feind», da sie sich dem Handy kaum entziehen können.