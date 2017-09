Bezirksrat pfeift Parlament zurück

Der Bezirksrat Bülach hat einen Beschluss des Gemeinderats Bülach aufgehoben. Er hat damit der SP Bülach, die in der Aufsichtsbeschwerde als Beschwerdeführerin gegen den Gemeinderat auftrat, Recht gegeben.Konkret geht es um einen Antrag von SVP-Fraktionschef Cornel Broder. Dieser hat an der Sitzung des Gemeinderats vom 22. Mai den Antrag eingebracht, dass es in den Grundsatzbeschlüssen des Parlaments neu heisst: «Die Stadt Bülach verfügt über ein vom Gemeinderat genehmigtes Gesamtverkehrskonzept.»

Das klingt auf den ersten Blick harmlos, doch die Frage darüber, ob ein solches Konzept vom Gemeinderat genehmigt werden muss oder alleine in der Kompetenz der Stadtregierung liegt, sorgte für Diskussionen. Die Abstimmung über die Änderung der Formulierung fiel am 22. Mai äusserst knapp aus, erst der Stichentscheid der Ratsvorsitzenden Rogaine Rogenmoser (ebenfalls SVP-Mitglied) gab den Ausschlag.

Mehr Kompetenzen nicht zulässign

Gegen diesen Antrag hat die SP Bülach eine Aufsichtsbeschwerde erhoben. Die SP machte geltend, Anträge auf Änderung von Grundsatzbeschlüssen seien schriftlich und nicht wie im vorliegenden Fall mündlich an das Büro des Gemeinderats zu richten. Danach seien diese Anträge dem Rat innert zwei Monaten vorzulegen, sie könnten jedoch nicht wie am 22. Mai passiert direkt beschlossen werden.

Doch die SP machte noch einen anderen Punkt geltend: Das Erarbeiten von Konzeptem wie dem Gesamtverkehrskonzept liege in der Kompetenz des Stadt und nicht des Gemeinderats. Das Parlament könne nicht die Entscheidungsfreiheit der Stadtregierung mit Grundsatzbeschlüssen beschneiden.

Der Bezirksrat hat die Beschwerde nun gutgeheissen. Und bestätigte dabei beide von der SP angeführten Begründungen für die Beschwerde. Der Antrag sei nicht ordentlich traktandiert gewesen. Und: Der Gemeinderat dürfte sich keine weiteren Genehmigungskompetenzen zuerkennen. (Zürcher Unterländer)