Billettkontrolle endete mit blutiger Lippe und Polizeiaufgebot

Ein 28-Jähriger war kürzlich ohne Billett in der S3 von Stettbach nach Dietlikon unterwegs, als er von SBB-Mitarbeitern kontrolliert wurde. Am Bahnhof Dietlikon soll die Situation dann völlig eskaliert sein. Gegenüber «20 Minuten online» schildert der Passagier seine Version der Geschichte: Die Kontrolleure hätten ihm sofort sein Trottinett weggenommen, weil sie Angst gehabt hätten, dass er wegfahren könnte. Plötzlich habe einer der Kontrolleure ihn provoziert. «Er forderte mich auf, einen heruntergefallenen Stift aufzuheben.» Das habe ihn wütend gemacht, was er auch kundgetan habe. «Ich empfand das als reine Schikane», sagt der 28-Jährige. Dennoch habe er den Stift aufgehoben und dem Kontrolleur gegeben. Daraufhin habe er sein Trottinett zurückverlangt. «Die Kontrolle war aus meiner Sicht fertig, und ich musste zur Arbeit.» Doch der Kontrolleur habe ihn gepackt und in den Schwitzkasten genommen.

Polizei beigezogen

«Er fügte mir enorme Schmerzen zu. Ich bekam keine Luft», erzählt der Passagier gegenüber der Pendlerzeitung weiter. Er habe sich gewehrt. Dabei soll ihm der Kontrolleur die Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann sei die Polizei eingetroffen. «Ich musste zur Einvernahme auf den Posten und habe dort Anzeige erstattet.» Vom Vorfall habe er eine verletzte Lippe und starke Rückenschmerzen davongetragen. Auch seine Jacke sei beim Streit kaputtgegangen.

Ob sich die Auseinandersetzung wirklich so zugetragen hat, ist nicht erwiesen. Raffael Hirt, Mediensprecher der SBB, sagt: «Im Rahmen der Fahrausweiskontrolle wurde das Kontrollpersonal tätlich angegriffen.» Die SBB hätten die Kantonspolizei Zürich beigezogen und ebenfalls Anzeige erstattet. Ein Zeuge, der weder Passagier noch Kontrolleur kennt, hat einen Teil der Auseinandersetzung miterlebt und versuchte die Situation zu beruhigen. Er sagt: «Der Passagier ist sicher mitschuldig, aber von einem Kontrolleur erwarte ich, dass er sich professioneller verhält.» Den Faustschlag habe er nicht gesehen.

Gröbere Übergriffe

Hirt sagt, dass sich auf dem Netz der SBB im Schnitt alle zwei bis drei Tage ein Übergriff ereigne – dies bei täglich 1,26 Millionen Reisenden. «Die Sicherheitslage ist seit einigen Jahren stabil. Die einzelnen Fälle sind aber tendenziell gröber geworden.» Jeder Übergriff sei inakzeptabel und werde zur Anzeige gebracht. «Die SBB-Bahnhöfe und -Züge gehören von jeher zu den sichersten Bereichen im öffentlichen Raum.»