Bitte noch vor dem Baum rechts abbiegen!

Wie sagte doch noch gleich der Fahrlehrer? «Sie fahren immer dorthin, wo Sie auch hinschauen!» Gesetztenfalls, jemand nimmt die Abkürzung und fährt in der Nähe der Alten Kaiserstuhlstrasse mal eben einfach so querfeldein. Ganz gleich, ob dieser jemand nun ein Bauer auf seinem Traktor oder ein angetrunkener Hochfelder in seinem Hausfrauenpanzer ist, ihm muss doch zwingend der eine einsame Baum auf dem Acker auffallen.

Und hierin liegt genau das Risiko: Wenn er den dann so während seiner Schussfahrt anstarrt wie ein hypnotisiertes Karnickel, dann fährt er ja automatisch drauf zu – und tätsch! So, zumindest ungefähr, muss sich jemand vor Niederhöri die hypothetische «Liebe Mobiliar»-Schadensskizze zusammengereimt haben. Jedenfalls hat ihn die Ausgangslage dazu animiert, eine Verkehrstafel direkt vor dem Baum aufzustellen. Und zwar ein Rechtsabbieger. Damit ist das Dem-Baum-Ausweichen ganz offiziell obligatorisch. (flo)