Blick hinter Kulissen der Modefotografie

Auf Einladung des Glattzentrums präsentiert die Photo 18, die im kommenden Januar in Zürich-Oerlikon stattfindende grösste Werkschau für Schweizer Fotografie, einen vierwöchigen «Fashion Showcase». Neben der statischen Ausstellung der jüngsten Werke von zwölf renommierten Schweizer Modefotografen finden ab 24. August jeweils von Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr professionelle Modeaufnahmen statt.

«Hierbei erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen und können live sehen, was es heisst, professioneller Fotograf zu sein», erklärt der Veranstalter von Photo 18, Michel Pernet. Für ihn sei es wichtig, dass sich der Berufsstand der Fotografen öffentlich präsentieren könne und somit der feine, aber wichtige Unterschied zu den Tausenden von Hobbyfotografen zutage trete.

Wohnzimmerin Omas Stil

Die Photo 18 findet vom 12. bis 16. Januar in der Halle 622 und im Stage One in Oerlikon statt. Nachwuchsfotografin Lucretia Mettier mit Bündner Wurzeln bewegt sich adrett vor ihren ausgestellten Bildern, welche an der Vernissage allesamt flach liegen. Ihre Kollektion fällt auf, weil sie als einzige der insgesamt zwölf anwesenden Fotografinnen und Fotografen noch einen Rahmen mit Spiegel «reingeschmuggelt» hat. Dieser soll den Besucher kurz in ein Model verwandeln, lächelt Lucretia Mettier.

Auf ihren Fotos sei ihr «Omas-Wohnzimmer-Stil» zu erkennen, denn sie möge spontane Aufnahmen in nicht ganz so perfekt aufgeräumten Örtlichkeiten. Sie arbeitet zu 40 Prozent in ihrem Zürcher Studio und ist eine Self-made-Fotografin. Quelle ihres Wissensschatzes sei nicht ein Mentor, sondern zahlreiche «Youtube-Lessons».

Knipsen alleine reicht nicht aus

Auf der anderen Seite steht das Ehepaar Barbara und Helmi Sigg. Seit über 10 Jahren betreibt Barbara Sigg ihr eigenes Fotostudio in Zürich und arbeitet meist mit schweizerischen Models. Anhand von ihren auf Styropor festgepinnten Fotos betont sie die Wichtigkeit des Endproduktes Foto, denn schliesslich findet das digitale Bild den Weg auf Papier.

«Darum pflege ich die Beziehung zu meiner Druckerei und Bildbearbeitungsfirma», sagt sie und verweist auf die stechende Schärfe ihrer Bilder. Ehemann und Komiker Helmi Sigg komme nicht oft vor ihre Linse, dafür sei er ein exzellenter, weil ehrlicher Kritiker ihrer Werke.

Wenn am 24. August zum ersten Mal die Scheinwerfer auf die Mannequins auf dem Laufsteg gerichtet werden und die Auslöser der Kameras zu hören sind, ist Lisa-Marie Löffler, Projektleiterin Marketing, nicht weit vom Schuss. Zusammen mit einer PR-Agentur ist sie nämlich verantwortlich für die drei Wochen dauernden vielversprechenden Liveaufnahmen.

Um einen noch besseren Blick über die Schultern und somit in das Handwerk eines professionellen Modefotografen zu bekommen, werden an den Fotoshootings die Handgriffe auf drei grossen Bildschirmen übertragen. Die Hobbyfotografen dürften dabei ins Schwitzen kommen beim Betrachten dieser knallharten Arbeit.

