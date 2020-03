Blumen gegen das Vereinsamen

Vesna Tomse begutachtet ein Briefchen mit Samen darin. «Das ist Mariendistel – Das kann man essen. Artischoken sind ja auch Disteln.» Es ist bei weitem nicht das einzige, was sie in der Wunderkammer Glattpark anpflanzen möchte. Da sind Trichterwindesamen, Margeriten, eine Dose mit Sommerblumenmischung – ein ganzer Frühling wartet darauf, Farben und Lebensfreude in das Areal der Wunderkammer Glattpark zu tragen. Und die Öffentlichkeit soll beim Säen mithelfen. Geselliges Gärtnern? Mit Leuten? Aber das ist doch derzeit untersagt?! «Der Bundesrat hat dazu aufgerufen sich zu bewegen, nach draussen an die frische Luft zu gehen», sagt die Stadtsoziologin. «Und selbstverständlich halten wir die Abstandvorgaben hier strikte ein. Social distancing ist wichtig – und das geht hier im Garten auch ganz prima.»

Distanz zwischen Birken

Tatsächlich stehen die jungen Birkenbäume, in deren Baumscheiben die Blumensamen gesät werden sollen, mehr als genug weit auseinander. Und das Areal ist genug gross, um alle Vorgaben einzuhalten. «Isolation und Panik – das hat Auswirkungen aufs Immunsystem!». Gerade jetzt, da das soziale Leben arg beeinträchtigt ist, sei es umso mehr von Bedeutung, aufzuzeigen, was trotz allem möglich ist. «Da sind so viele Leute, die alleine in ihren Wohnungen sitzen. Gleichzeitig sehe ich auch eine grosse Solidarität, rund um mich herum reissen die Leute Projekte an – Ich fand: Da reihe ich mich ein.» Blumen säen gegen das Vereinsamen – auch wenn der Barbetrieb im Container natürlich geschlossen bleibt. Der nächste Termin steht fest: Montagnachmittag, 23. März, ab 14 Uhr. Weitere Daten werden, zumal die Aktion wetterabhängig ist, auf der Webseite des Vereins oder über Facebook und Instagram kommuniziert.

Lebende Agglo-Insel

Der aktive Kampf gegen die Vereinsamung war schon damals Vesna Tomses zentrales Anliegen. Damals vor drei Jahren, als sie auf dem unüberbauten Grundstück am südlichen Ende des Glattparks den Kulturbetrieb der Wunderkammer aus der Taufe hob. Zwischennutzung heisst das Zauberwort. Seither hat der Ort viel erlebt. Konzerte, Skulpturen, Forschung, Aufrichte, einen Zauberwald mit Teich, einen Pizzaofen – aber auch politische Widerstände, Debatten, Diskussionen – eine Agglo-Insel, die lebt.

Für die neue Saison hatte die engagierte Initiantin ein grosses Programm auf die Beine gestellt, Künstler engagiert, Material bestellt – Doch das Coronavirus hat auch vor der Wunderkammer nicht Halt gemacht. Die Bar ist zu, Geburtstagsparties abgesagt, die neue Ausgabe des Dreieck-Festivals vorläufig in den Juni verschoben. Bleibt der Garten – und die Blumen. «Das Ziel muss es doch am Ende sein, dass wir gestärkt aus der Krise herausgehen können. Und damit meine ich nicht nur, dass die Blümlein hier wachsen und blühen sollen, sondern eben auch die Nachbarschaft.»

Informationen und Daten auf www.wunderkammer-glattpark.ch oder über Facebook