Bohrung auch in Zweidlen

Im Rahmen von Etappe 3 wird die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) 2019 im Gebiet Nördlich Lägern an sechs Orten Sondierbohrungen vornehmen (Box rechts). Entsprechende Gesuche sind inzwischen eingereicht.

Wo genau diese Bohrungen angesetzt werden, will die Nagra zwar erst in zwei Wochenmitteilen; allerdings haben Bülach, Weiach und Eglisau bereits von sich aus darüber informiert, dass bei ihnen gebohrt werden würde. Am Donnerstag nun erschien die aktuelle Ausgabe des «Glattfelders».

Daraus geht hervor, dass eine der Bohrungen auf dem Gebiet Rhiboden, angrenzend an die Bahngleise bei der Station Zweidlen, vorgenommen wird. Es wird eine Fläche von 0,8 Hektaren beansprucht. Die Nagra wird für die Bevölkerung eigens eine Informationsveranstaltung organisieren; diese findet am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr, im Glattfelder Restaurant Löwen statt. (red)